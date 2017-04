2017-04-12 05:00:00.0

Ulm Prozess: Bluttat im Gefängnis gibt Rätsel auf

Ein junger Mann verletzte einen Mithäftling mit einem Rasiermesser schwer. Er soll zudem den eigenen Vater bedroht haben. Der sagt nun vor Gericht als Zeuge aus. Von Michael Peter Bluhm

Auch nach dem zweiten Verhandlungstag der Ulmer Schwurgerichtskammer bleibt rätselhaft, warum ein 22-jähriger Mann aus Laichingen seinen Vater mit einer entsicherten Pistole bedroht und einen Knast-Kumpel mit einer Rasierklinge um ein Haar umgebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen versuchten Totschlags und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Der psychiatrische Gutachter hat den Mann mit einer erheblichen kriminellen Vergangenheit am Dienstag für voll zurechnungsfähig erklärt. Am Mittwoch wird das Urteil gefällt.

Der 47-jährige Vater des Angeklagten ist ganz anderer Meinung als der Gutachter: Sein Sohn leide unter dissozialen Persönlichkeitsstörungen, sagte er im Zeugenstand. Bis zum 15. Lebensjahr sei sein Sohn ganz normal gewesen. Die Familie lebte damals in Frankfurt. Dann muss der junge Mann in falsche Kreise und wohl auch mit Drogen in Berührung gekommen sein, was mit ein Grund war, dass die Familie in den Alb-Donau-Kreis zog. Dort sah es zunächst ganz so aus, als hätte er die Krise überwunden. Doch dann brach er die Schule ab. Seine Persönlichkeit habe sich wieder verändert, so der Vater am zweiten Verhandlungstag vor Gericht. Als die Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Sohn schlimmer wurden, zog dieser aus, fand eine kleine Wohnung und auch Arbeit, sodass sich die Aggression des jungen Mannes wieder ein wenig legte. Doch dann eskalierte der Vater-Sohn-Streit erneut. Im August vorigen Jahres kam der Angeklagte mit einer Pistole in die elterliche Wohnung, zückte die Waffe und bedrohte den Vater. Dabei soll er ihm ins Gesicht gesagt haben: „Du oder ich! Ich bin Jesus, ich bin Gott! Ich kann alles machen.“ Danach soll er geweint haben, sagte der Vater, der wenig später die Polizei verständigte.

Das Verhältnis zur Familie war auch dadurch getrübt, dass der Sohn schon in seiner Jugend häufig straffällig und immer wieder im Affekt gewalttätig wurde. Ein solcher urplötzlicher Ausbruch ereignete sich Monate später zum Jahreswechsel. Der Angeklagte befand sich in U-Haft, wo er auf einen Mann traf, den er von früher kannte und der in Ulm eine Haftstrafe verbüßte. Dieser Mann ließ sich extra in den zweiten Stock der Vollzugsanstalt verlegen, wo der Angeklagte einsaß. Man traf sich regelmäßig zum täglichen Plausch beim gemeinsamen Hofgang. Es sah so aus wie die Erneuerung einer alten Freundschaft, als am 1. Januar der Neujahrshofgang blutig endete. Bei der Rückkehr in die Zelle zückte der Angeklagte plötzlich im Treppenaufgang eine Rasierklinge und schlitzte dem Mithäftling den Hals links unter dem Ohr auf. Zum Glück kamen keine lebenswichtigen Organe zu Schaden, die Attacke hätte sonst tödlich enden können. Der Anstaltsarzt leistete Erste Hilfe und veranlasste eine Überweisung an das Bundeswehrkrankenhaus. Die Rasierklinge wurde nie gefunden. Möglicherweise hat sie der Täter im Zellenklo runtergespült.

Im Verlauf der jetzt abgeschlossenen Beweisaufnahme hatte der Angeklagte jegliche Tötungsabsicht abgestritten. Er habe dem Kumpel nur einen Denkzettel dafür verpassen wollen, das der ihm mal vor Jahren bei einer Schlägerei den Arm gebrochen habe. Davon weiß das Opfer allerdings nichts. Und auch der mit der Pistole bedrohte Vater kann nur wenig mit der Aussage seines Sohnes anfangen, wonach er gedacht habe, es handle sich bei der Waffe, die dem Onkel gehöre, um eine harmlose Schreckschusspistole.

Die Verhandlung wird am Mittwoch um 14 Uhr am Landgericht fortgesetzt.