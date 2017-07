2017-07-26 05:00:00.0

Ulm Prozess: Mann hortet kistenweise Kriegswaffen in seinem Haus

Gewehre, Pistolen und Rohrbomben: Über Jahre hinweg sammelt ein 51-jähriger Ulmer ein riesiges Arsenal in seinem Reihenhaus an. Per Zufall kommt ihm die Polizei auf die Schliche. Von Michael Peter Bluhm

Weil er Kriegswaffen und Munition in seinem Reihenhaus gehortet hat, ist ein 51-jähriger Mann vom Ulmer Schöffengericht zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Oberstaatsanwalt sagte in seinem Plädoyer, einen solchen Fall habe er noch nie in seiner Laufbahn erlebt.

Der Angeklagte muss sich vor Gericht wegen unerlaubten Besitzes von Waffen aller Art, Rohrbomben und Munition verantworten, die er im Laufe eines Vierteljahrhunderts gesammelt hat. Der Feinmechaniker lebt in einer Reihenhaushälfte allein, in der anderen Hälfte des Hauses wohnen seine Eltern. Er steht zum ersten Mal in seinem Leben vor Gericht, ist nicht vorbestraft. So wie Staatsanwalt und Richter jetzt über den Fall staunen, so trauten auch die Polizeibeamten ihren Augen nicht, als sie in einem Sondereinsatz mit speziellen Spürhunden den Angeklagten frühmorgens vor dem Arbeitsbeginn überraschten: Bei der Hausdurchsuchung stießen sie auf einen üppigen Fundus von Kriegswaffen: Gewehre, darunter Doppelkarabiner, Maschinenpistolen wie Uzis und Kalaschnikows, Revolver mit und ohne Schalldämpfer et cetera. Die Objekte seiner Sammelwut hingen zum Teil sichtbar an den Wänden oder waren in Schränken sorgfältig untergebracht. Außerdem stießen die Beamten, die auf Geheiß des Landeskriminalamtes handelten, in der Wohnung und in seinem Wagen auf unterschiedlichste Kampfmesser und Dolche, Macheten, Totschläger und ein Bajonett. Im Keller fanden sie sorgsam in Kisten verpackte scharfe Patronen, Rohrbomben sowie Sprengstoffmunition und andere Explosionsstoffe.

ANZEIGE

Auf die Spur war die Polizei dem Waffennarren gekommen, nachdem sich zwei Rockerbanden in Hessen mit Schusswaffen bekriegt hatten, die sie sich im Internet besorgt hatten. Bei den Ermittlungen stießen die Beamten auf die Käuferliste eines Waffenanbieters, auf der der Ulmer mit seinen Bestellungen hervorstach. In heutiger Zeit ist man auf das Schlimmste gefasst. Warum diese Ansammlung tödlicher Waffen, die gerade in heutigen Zeiten so manche Spekulationen anstieß? Umso erstaunter waren die Kriminalpolizisten schon bei den ersten Vernehmungen, als sie erfuhren, dass der Ulmer lediglich seine Sammelleidenschaft und seinen technisch motivierten Tick für Kriegswaffen ausleben wollte und nicht die geringste Absicht hegte, die Waffen für irgendwelche finsteren Zwecke zu verwenden oder weiter zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen.

Der unauffällige Mann hatte, wie er auch jetzt bei der Gerichtsverhandlung glaubhaft versicherte, nicht ein einziges Mal eine Waffe in die Hand genommen, um abzudrücken. „Ich kann doch nicht im Haus herum schießen“, sagte er vor Gericht. Der gelernte Feinmechaniker hatte sich ausschließlich von der Technik und Faszination der Waffen anstecken lassen, auch wenn er auf seiner Drehbank im Keller harmlose Spielzeugpistolen zuweilen gekonnt zu Schusswaffen umgebaut hatte. Als die Polizei dann seine Sammlung auflistete, war der Angeklagte erstaunt, dass „es so viel war“. Warum er keinen Waffenschein für seine offensichtliche Leidenschaft beantragt habe, wollte der Richter wissen und bekam die Antwort, das sei mit viel zu viel Bürokratie verbunden. Auch an einer Mitgliedschaft in einem Schützenverein habe der Einzelgänger kein Interesse gehabt. Lediglich in einschlägigen Internetforen habe er sich mit anderen Kriegstechnik-Freaks ausgetauscht, wie er vor Gericht sagte.

Ein Schöffe fragte, warum er soviel Munition gehortet hatte, wenn er diese nicht benutzen wollte. Nein, nur die Schönheit und Präzision der Waffe habe ihn interessiert, das Schießpulver sei trocken geblieben, war die ausweichende Antwort. Einen anderen Hintergrund gebe es bei ihm nicht. Die Polizei fand in seinem Schlafzimmer auch ein kleines Bändchen „Kleinkriegsanleitung für Jedermann“. „Das ist ein Standardwerk“, erklärte der Angeklagte und schwieg auf die Frage des Richters: „In welchen Kreisen?“

In seinem Plädoyer gab der Oberstaatsanwalt zu bedenken, dass der Angeklagte keine Vorsichtsmaßnahmen gegen einen unberechtigten Zugriff auf sein gefährliches Kriegswaffenarsenal getroffen habe. Positiv sei aber zu bewerten, dass der Angeklagte jetzt auf die Rückgabe der konfiszierten Sammlung verzichtet habe und offensichtlich einen Schlussstrich unter seine gesetzeswidrige Leidenschaft ziehen wolle. Ein Jahr zur Bewährung hielt der Anklagevertreter für angemessen. Dem schloss sich das Schöffengericht an.