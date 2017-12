2017-12-05 07:00:00.0

Ulm Prozess gegen Kriminalpolizisten platzt

Der angeklagte Rauschgiftermittler wird im Krankenhaus behandelt und kann nicht an der Verhandlung teilnehmen. Was daran besonders pikant ist. Von Michael Peter Bluhm

Ulm Seit zwei Wochen muss sich ein Ulmer Kriminalpolizist vor dem Schöffengericht Ulm wegen Strafvereitelung und Unterschlagung im Amt verantworten. Jetzt ist das Verfahren geplatzt. Es muss im kommenden Jahr neu aufgerollt werden.

Der Polizist lässt sich derzeit wegen schwerer Schmerzen in einem Krankenhaus im Landkreis Neu-Ulm stationär behandeln und kann deshalb an dem Prozess nicht teilnehmen. Das Pikante daran: Der Angeklagte hatte bereits am zweiten Verhandlungstag über Unwohlsein geklagt und wurde darauf von einem gerichtsmedizinischen Gutachter untersucht, der dem Prozess beiwohnte. Der Mediziner stellte fest, dass der 50-jährige Kommissar in voll verhandlungsfähig sei.

Der Prozess am Amtsgericht Ulm soll neu aufgerollt werden

Jetzt soll der Prozess neu aufgerollt werden, verfügte der Vorsitzende Richter. Dann werden die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft neu geprüft. Der Beamte wird beschuldigt, im Polizeirevier Ulm West in 28 Fällen Strafanzeigen und Ermittlungsakten beseitigt und nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet zu haben. Außerdem habe er hohe Geldbeträge aus Sicherheitsleistungen unterschlagen. Bereits am ersten Verhandlungstag widersprach der Angeklagte diesen Beschuldigungen. Er habe es nicht notwendig gehabt, sich derart zu bereichern und lebe in gesicherten Verhältnissen. Jedoch fanden so genannte Finanzermittler der Kriminalpolizei heraus, dass der Familienvater kurz vor einer Privatinsolvenz gestanden habe und hoch verschuldet sei. Aus diesem Grunde habe er sich im Ulmer Polizeirevier bereichert, um beispielsweise eine Kontoüberziehung von 19 000 Euro auszugleichen. Bereits am ersten Verhandlungstag verstrickte sich der angeklagte Polizist, der als Rauschgiftermittler eingesetzt war und als Urlaubsvertreter zeitweise das Geschäftszimmer der Dienststelle leitete, in zahlreiche Widersprüche.

Der Verteidiger sagte nach Abbruch des Verfahrens, die Schmerzen seines Mandanten seien möglicherweise psychisch bedingt. Der Prozess belaste ihn sehr, auch seine Kinder litten darunter. Sie würden von Mitschülern angegangen, ihr Vater sei ein Verbrecher.