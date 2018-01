2018-01-24 05:55:00.0

Ulm Prozess um Tödlichen Sturz aus dem Kofferraum

Nach einem Volksfestbesuch stirbt ein junger Mann bei einem Unfall auf dem Parkplatz. Ein Freund steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Warum die Strafe mild ausfällt. Von Sebastian Mayr

Das Jugendschöffengericht Ulm hat einen 21-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das bestätigte Richter Peter Graumann auf Anfrage unserer Zeitung. Bei einem tragischen Unfall im Juli des vergangenen Jahres war ein Freund des 21-jährigen Verurteilten ums Leben gekommen, der damals am Steuer eines Cabrios gesessen war.

Das Opfer war Spieler des Fußball-Bezirksligisten Türkspor Neu-Ulm gewesen. Die Mannschaft sagte nach dem Unfall ihre Teilnahme am Stadtpokal ab, sie hätte am Wochenende nach dem tragischen Tod antreten müssen. Zeitweise standen vier Notfallseelsorger den Fußballern bei. Bei einem Freundschaftsspiel, das der SSV Ulm und der FC Augsburg im Donaustadion austrugen, wurde dem Toten mit einer Schweigeminute gedacht. Die SSV-Spieler liefen mit Trauerflor auf. Das Unfallopfer hatte in der Jugend für den Verein gespielt.

Das Unfallopfer starb an den Kopfverletzungen durch den Sturz

Nach einem gemeinsamen Besuch auf dem Ulmer Volksfest in der Friedrichsau hatten sich vier Freunde am 17. Juli des vergangenen Jahres gegen 21.30 Uhr auf den Heimweg gemacht – bestens gelaunt und komplett nüchtern. Zunächst gingen sie zum Cabrio des 21-jährigen Verurteilten, das keine Rücksitze hat. Das andere Auto, mit dem die vier jungen Männer nach Hause fahren wollten, war weiter entfernt auf dem Parkplatz abgestellt. Spaßeshalber setzten sich zwei der Männer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf die Kante des aufgeklappten Kofferraums, um sich auf den letzten Metern zum anderen Wagen mitnehmen zu lassen. Ihre Beine baumelten aus dem Kofferraum.

Beim Anfahren stürzten die beiden auf den Boden. Einer der beiden brach sich dabei den Arm. Der andere, ein 23 Jahre alter Mann, schlug mit dem Kopf auf, verletzte sich dabei schwer und starb an den Verletzungen. Wie schnell der 21-jährige Verurteilte angefahren war, darüber gab es vor Gericht unterschiedliche Aussagen, schildert Oberstaatsanwalt Stefan Adamski. Die einen hätten von einer normalen Geschwindigkeit gesprochen, andere von einem Aufheulen des Motors. Als Zeugen hatten neben den beiden anderen Mitfahrern des 21-Jährigen Passanten ausgesagt. Diese waren auf dem benachbarten Fußweg unterwegs gewesen. Den Unfall hatten sie nicht beobachtet, sondern nur die Geräusche gehört. Was passiert war, sahen sie erst anschließend.

In der Verhandlung sei es darum gegangen, wie stark der angeklagte Fahrer seine Sorgfaltspflicht verletzt habe, berichtete Adamski. Der Staatsanwalt forderte eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung für den 21-Jährigen. Dessen Verteidiger plädierte für eine Geldstrafe. Dem schloss sich das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Peter Graumann an. Es verurteilte den 21 Jahre alten Mann zu einer Geldstrafe 110 Tagessätzen in Höhe von 20 Euro. Denn dieser bereue seine Tat – und habe einen Freund verloren.