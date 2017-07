2017-07-17 15:24:00.0

Ulm Prügel-Attacke auf dem Ulmer Volksfest

Auf dem Ulmer Volksfest in der Friedrichsau ist ein Mitarbeiter angegriffen worden. Ein junger Mann schlug ihm mehrmals ins Gesicht.

Nach dem rabiaten jungen Mann sucht seit Sonntag die Ulmer Polizei. Der Unbekannte fiel kurz vor 17 Uhr auf. Er war auf dem Ulmer Volksfest in der Friedrichsau. Dort rüttelte er so heftig an einem Automaten, dass das Personal eingreifen musste. Ein 28-Jähriger sprach den Burschen an. Er forderte ihn auf, den Stand zu verlassen. Daraus entwickelte sich ein Streit. Der 28-Jährige schob den Burschen dabei aus dem Stand. Die Beiden übersahen ein Kind, über das der Unbekannte stolperte. Sofort kümmerte sich der 28-Jährige um das Kind. Das nutzte der Unbekannte brutal aus. Mit der Faust hieb er dem Streitgegner mehrmals ins Gesicht. Nach einem Gerangel flüchtete der Jugendliche zusammen mit mehreren Begleitern.

Die Polizei (Telefon 0731/1880) ermittelt jetzt wegen der Körperverletzung und sucht den rabiaten Burschen. Er ist etwa 17 Jahre alt, 1,90 Meter groß und auffallend schlank. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer hellblauen Jeans. Auffällig waren eine silberfarbene Armbanduhr und eine Halskette.