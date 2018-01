2018-01-30 15:30:00.0

Weißenhorn Putzfrau bestiehlt Schüler während der Pause

Immer wieder verschwanden an der Weißenhorner Schule Geldbörsen. Den Ermittlungen zufolge schlug die Reinigungskraft mehr als 30 Mal zu.

Erfolgsmeldung aus der Polizeiinspektion Weißenhorn: Beamte haben eine Diebstahlserie in einer Weißenhorner Schule aufgeklärt. Dem Polizeibericht zufolge wurden dort seit Sommer 2017 immer wieder Geldbörsen entwendet. Der Dieb ging stets nach dem gleichem Schema vor: Nachdem die Schülerinnen und Schüler in einer Pause ihre Schultaschen im Gang abgestellt hatte, durchsuchte der zunächst noch unbekannte Täter die Ranzen nach Geld. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass einige der Schüler das Geld auch verloren haben könnten. Nachdem aber in letzter Zeit vermehrt leere Geldbeutel auf dem Schulgelände gefunden wurden, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls.

Wie die Polizei gestern mitteilte, konnten Beamten der Polizeiinspektion nach umfangreichen Ermittlungen nun eine Frau als Täterin überführen. Sie arbeitete demnach als Reinigungskraft in der Schule. So war es für sie ein leichtes, sich an den abgestellten Schultaschen zu schaffen zu machen. Die Putzfrau kommt nach dem jetzigen Ermittlungsstand für mehr als 30 Diebstähle in Frage, die sie mittlerweile auch zugegeben hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. (az)