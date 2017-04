2017-04-09 11:07:00.0

Wullenstetten RSV sucht eine neue Spitze

Im nächsten Jahr wollen die beiden Vorsitzenden nicht mehr für den Wullenstetter Verein antreten. Die Jugend soll zum Zug kommen.

Auf die Suche nach einem neuen Führungsteam muss sich der RSV Wullenstetten im kommenden Jahr machen. Sowohl erster als auch zweiter Vorsitzender kündigten an, 2018 nicht mehr zu kandidieren. „Wir wollten frühzeitig das Feld bestellen und das Amt an Jüngere übergeben“, sagte stellvertretender Vereinschef Helmut Herchel bei der Mitgliederversammlung des zweitgrößten Sendener Vereins.

Trotz zuletzt sinkender Mitgliederzahlen schaue der RSV „nicht bang in die Zukunft“, sagte Herchel außerdem. Derzeit hat der Verein rund 950 Mitglieder. Besonderen Zulauf gebe es bei den Kindern, wo sogar Wartelisten geführt werden, berichtete Herchel. Auch die Tanzabteilung habe neue Mitglieder angezogen, während andere Abteilungen Verluste verzeichneten.

Trendsportarten sollen Mitglieder anziehen

Mit Trendsportarten und mehrwöchigen Kursen auch für Nichtmitglieder versucht der RSV, mehr Hobbysportler als früher anzusprechen. Zum Angebot gehören etwa Rückengymnastik oder Fitnesskurse. Darauf bekomme man positive Resonanz, so Herchel. Er betonte außerdem, mit wie viel ideellem und zeitlichem Engagement die Sportler und zahlreiche freiwillige Helfer den RSV unterstützen.

Unter anderem bei der Pflege von Vereinsheim und Sportareal, aber auch bei Veranstaltungen wie dem jährlichen Maifest, dem Adventsmarkt oder der Wullenstetter 800-Jahr-Feier im vergangenen Sommer. „Ein Gewinn für alle Beteiligten“ ist laut Herchel die Kooperation mit den Sendener Grundschulen, wo der Verein sportliche Aktivitäten für Ganztagsschüler durchführt. Er hofft auf eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit.

Im Vereinsheim stehen heuer mehrere Investitionen an, dazu gehören Arbeiten an der Lüftungsanlage, die rund 25000 Euro kosten. Dieselbe Summe ist für Maßnahmen am Fußballplatz eingeplant. Ausgaben stehen in den nächsten Jahren außerdem noch an, um den Boden der Gymnastikhalle zu sanieren. „Er muss komplett neu gemacht werden, er löst sich auf“, sagte Vereinschef Reiner Schwarz. Immerhin erwartet der Verein für dieses Vorhaben Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent.

Der überdachte Tennisplatz verzögert sich

Der Bau eines überdachten Tennisplatzes auf dem Vereinsgrund hingegen wird sich weiter verzögern. Mit der Baufreigabe und damit einem Baubeginn sei frühestens im Jahr 2019 zu rechnen, sagte Schwarz. Für die Überdachung rechnet der RSV mit Kosten von 150000 Euro.

Das nächste große Vorhaben der Sportler, gleichzeitig wichtige Einnahmequelle, ist das Vatertagsfest am 25. Mai, das nun bereits zum 30. Mal veranstaltet wird. Mit dazu gehört eine Partynacht am Folgeabend mit der Band „Albfetza“ im Festzelt. (ahoi)