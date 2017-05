2017-05-15 04:59:00.0

Ulm Radlerfreuden in der Radgasse

Die ADFC-Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm haben ein gemeinsames Quartier in der Oststadt bezogen. Welche Dienstleistungen Besucher dort bekommen können. Von Dagmar Hub

Könnte ein Rad-Club eine bessere Adresse haben als die Radgasse? Die ADFC-Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm, die Landesgrenzen überschreitend kooperieren, sind umgezogen: Die früher mitgenutzten Räume beim BUND in der Pfauengasse waren zu eng, um beispielsweise Fahrräder codieren und damit sicherer gegen Diebstahl machen zu können. Jetzt ist der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club, in der Radgasse 8 zu finden, wo sich der Fahrrad-Club die Räume mit dem Selbsthilfebüro Korn und „Engagiert in Ulm“ teilt. Vom ADFC ist immer dienstags zwischen 16 und 19 Uhr und donnerstags zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr jemand im Büro. Kostenloses Infomaterial holen und Radwegekarten kaufen können Interessierte aber auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Hauses.

Solches Infomaterial gibt es im Büro über Fahrradchecks und -pflege und über Fahrradtouren in der Umgebung, aber der Radtourist kann den ADFC auch kontaktieren, wenn er beispielsweise einen Rad-Urlaub von Ulm nach Hamburg plant. Die Neu-Ulmer Innenstadt aus Radfahrer-Sicht beschreibt die Broschüre „Mit dem Rad durch Neu-Ulm – aber sicher!“: Wo sind Gefahrenstellen, wo Abstellplätze fürs Rad? Oder aber auch: Wie komme ich mit dem Rad am sichersten in Ulm von A nach B? Infomaterial gibt es aber zusätzlich in Arabisch und Farsi. Darin werden in der jeweiligen Sprache Verkehrsregeln erklärt und auch, was Schilder wie „Einbahnstraße“ bedeuten und was ein Zebrastreifen ist.

Thomas Dombeck, ADFC-Kreisgeschäftsführer für Ulm/Alb-Donau und Neu-Ulm, ist überzeugt: Das Mobilitätsverhalten der Menschen wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern – in den Städten. Auf dem Land, wo der Nahverkehr weit weniger gut ausgebaut ist, wird das Auto zur Mobilität dagegen wichtig bleiben. Um aber auch Spaß daran zu haben, die täglich nötigen Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen, bietet der ADFC Ergonomie- und neutrale Kaufberatung an. „Die Frage, welche Schaltung am besten zu einem Kunden passt, kann ein Fahrradhändler nicht neutral beantworten, wenn er genau diese optimale Schaltung nicht führt“, sagt Fahrradtrainer Peter Beckmann. Besondere schwierig sei der Kauf von Kinderrädern. Bei den Jüngsten sind Teile wie ein Gepäckträger „uncool“.

Der ADFC ist als Verbraucherschutzorganisation und als verkehrspolitischer Verein in mehr als 450 Städten in Deutschland aktiv und hat etwa 160000 Mitglieder. Er vertritt die Interessen Rad fahrender Menschen. Der Verband Ulm/Alb-Donau & Neu-Ulm hat etwa 1000 Mitglieder.