2017-05-29 17:00:00.0

Neu-Ulm Radlerin und ihre Hunde stürzen in die Donau

Passanten hören Rufe und alarmieren die Polizei. Diese stellt schnell die Unfallursache fest.

Zwei nächtliche Spaziergänger haben in der Nacht zum Sonntag Hilferufe an der Donau vernommen. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Diese entdeckten an einem Steg klammernd eine Frau. Sie halfen der Radlerin aus dem Wasser und brachten sie unterkühlt in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt ist die 61-jährige Neu-Ulmerin zuvor die Donau entlang geradelt. Mit ihr waren auch ihre beide Chihuahua Hunde unterwegs, diese saßen im Fahrradkorb. Aus bislang unbekannten Gründen fiel die Frau dann in die Donau. Die beiden Fußgänger eilten ihr zu Hilfe, wodurch laut Polizei Schlimmeres verhindert werden konnte. Da diese offensichtlich unter Alkoholeinfluss Fahrrad gefahren ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die zwei Chihuahuas überstanden den Vorfall unbeschadet. (az)