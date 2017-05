2017-05-17 18:22:00.0

Neu-Ulm Radlerin wird auf Motorhaube geschleudert

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall am Allgäuer Ring: Eine 26-Jährige wurde dabei verletzt.

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Allgäuer Ring in Neu-Ulm verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr in der südlichen Einfahrt des Allgäuer Rings. Wie die Polizei mitteilt, stieß eine 39-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisel von der Memminger Straße mit einer von der Ringstraße querenden 26-jährigen Radlerin zusammen, die von der Ringstraße kam und den Kreisel queren wollte. Die Radfahrerin wurde beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe und Motorhaube des Autos geschleudert und dabei leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben ist nach Angaben der Polizei noch unklar, ob die Radfahrerin das Fahrrad schob oder fuhr. (az)

Zeigen Hinweise an die Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0.