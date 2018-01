2018-01-25 06:00:00.0

Senden Räte wollen weniger Schulden machen

Bei den Haushaltsberatungen im Sendener Hauptausschuss diskutiert das Gremium über die angespannte finanzielle Lage der Stadt. Und beschließt: So kann es nicht weiter gehen. Von Carolin Oefner

Mit dem Haushaltsentwurf der Stadt Senden für das Jahr 2018 zeigten sich die Fraktionen weitgehend zufrieden. Auch der Stellenplan wurde weitgehend angenommen, wenn auch noch nichts beschlossen wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Eigentlich sollte es nur um den Verwaltungshaushalt, also die laufenden Ausgaben der Stadt mitsamt Personal, gehen.

Die meiste Zeit drehte sich das Gespräch jedoch um Sendens Zukunft, die den Räten wegen der großen Projekte im Zusammenhang mit den geplanten Krediten schwer im Magen liegt. Senden bekommt, wie berichtet, höhere Schlüsselzuweisungen. Mit 5,1 Millionen Euro liegt die Illerstadt sogar über Neu-Ulm (4,5 Millionen). Dadurch müssen 2018 weniger Kredite aufgenommen werden, sagte Bürgermeister Raphael Bögge zu Beginn der Sitzung. Und auch in den folgenden Jahren seien die Schlüsselzuweisungen höher angesetzt, was sich ebenso auf die Kredite auswirke.

ANZEIGE

Gewerbesteuer wird wohl doch nicht gesenkt

Der Bürgermeister schlug zudem vor, die Gewerbesteuer um zehn Punkte zu senken. Dies kam jedoch wegen der schwierigen Finanzlage der Stadt nicht gut bei den Räten an, sodass Bögge am Ende der Diskussion seinen Vorschlag zurückzog.

Das sagten die Fraktionen zum Haushalt:

SPD: Trotz höherer Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die Schulden 2019 bis 2021 dramatisch. Noch erschreckender: 2021 ist die Verschuldung mit Eigenbetrieben bei 40 Millionen Euro, sagte Maren Bachmann. Das schränkt den Handlungsspielraum ein. Besonders bedenklich ist, dass im Moment eine Hochkonjunktur herrscht, es aber keine Reserven für schlechtere Phasen gibt – die sicher irgendwann kommen. Ein ’gemeinsam für Senden’ sieht anders aus, sagte Bachmann. Der Vorschlag, die Gewerbesteuer zu senken, obwohl die Grundsteuer kurz vorher erhöht wurde, ist unmöglich und unseriös, bilanzierte die stellvertretende Fraktionschefin.

CSU: Wir hören lauter positive Botschaften, aber bei genauerem hinsehen sieht man: Es ist alles nicht toll, sagte Claudia Schäfer-Rudolf. Die Schulden liegen aktuell bei 11,9 Millionen Euro, in drei Jahren wären sie nach dem Plan doppelt so hoch. Das ist höchst verantwortungslos. Bei der Grundsteuer hat Senden nichts herzuschenken, denn wir brauchen das Geld. Dafür hat die Wirtschaft sicher in der schweren Lage mit den vielen Projekten Verständnis.

Grüne: Heinz-Peter Ehrenberg fand es sinnvoll, dass dieses Jahr keine Kleinbeträge durchgekaut werden. So erfreulich die Schlüsselzuweisungen sind, sind sie auch ein Signal: Es geht uns nicht gut. Das ist ein Zeichen, dass die Senkung der Gewerbesteuer kontraproduktiv wäre. Wir haben damals die Höhe beschlossen, weil man uns versichert hat, dass die Kosten neutral bleiben und die Betriebe damit keine Nachteile haben. Den Haushalt 2018 und die mittelfristige Finanzplanung für die folgenden Jahre muss man deutlich unterscheiden. Dieses Jahr ist‘s okay, danach ist es nicht leistbar. Früher war einmal das Ziel, maximal 20 Millionen Euro Schulden zu haben, erinnerte Ehrenberg sich. Und zog ein Fazit: Wir müssen uns ziemlich intensiv mit der Finanzplanung auseinandersetzen.

BiSS: Wir müssen versuchen, Einnahmen in jeglicher Form für die Zukunft zu generieren, sagte Anton Leger.

Personalkosten als zu hoch empfunden

Kämmerer Manuel Haas machte deutlich, dass die Einnamenseite des Verwaltungshaushalts beinahe am Ende angelangt sei, viel mehr Gebühren könnten nicht erhöht werden. „Wir müssen die Ausgaben im Blick behalten“, sagt er. Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) sagte zum Stellenplan, dass man in Zukunft nur noch das machen könne, was personell leistbar sei. Die beiden zusätzlichen benötigten Stellen seien schwer abzulehnen, „aber in Zukunft dürfen nicht mehr elf Millionen in die Kernverwaltung fließen“.

Auch Anton Leger fand die Personalkosten zu hoch. Und er mutmaßte im Hinblick auf die Straßenausbaubeiträge: Wer weiß, was noch alles auf Senden zukommt. Hans-Manfred Allgaier (Freie Wähler) fand es schwer, zu entscheiden, wie viele neue Stellen geschaffen werden. Die Kosten gehen „ins Unendliche“, doch die vielen Projekte müssten schließlich auch von jemanden aus der Verwaltung bearbeitet werden, sagte er. Vier geplante neue Stellen für die Kinderbetreuung waren unstrittig. Für die anderen zwei geforderten Stellen in Bauverwaltung und technischem Betriebshof zeigten sich die Räte offen, wollten aber erst einmal noch abwarten.