2018-01-30

Weißenhorn Rätsel um Krippen im Weißenhorner Wald

In der Nähe der 14-Nothelfer-Kapelle stellen Bürger jedes Jahr am Wegesrand Figuren auf. Die Darstellungen der Geburt Jesu finden offenbar immer mehr Anhänger. Von Jens Noll

Ein von Moos und Farnen überzogener Baumstumpf am Wegesrand bildet die Kulisse für diese Krippe. In diesem Fall sind die Figuren aus Ton.

Ein umgestürzter Baumstumpf bildet den Stall nach, Zweige schmücken das verwitterte Dach, im moosigen Waldboden stecken die Holzfiguren: Maria, Josef und das Jesuskind, hinter ihnen Ochs und Esel, davor die Heiligen Drei Könige, mehrere Schafhirten und deren Tiere. Für jedermann zugänglich ist die Krippe, die sich an einem ungewöhnlichen Ort befindet: Sie steht am Rande eines Waldwegs, etwa einen halben Kilometer von der 14-Nothelfer-Kapelle entfernt.

In dem Gewann nördlich des Weißenhorner Waldfriedhofs betätigen sich Bürger jedes Jahr als Freiluft-Krippen-Bauer. Inzwischen sind es so viele Darstellungen der Geburt Jesu, dass schon vom „Weißenhorner Krippenweg“ die Rede ist. Um die zehn hat Stadtförster Max Miller Anfang des Jahres gezählt – von kleinen Tonfiguren bis hin zu fast lebensgroßen Pappfiguren. Wer sie aufstellt, weiß Miller nicht. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit tauchen sie auf, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Und spätestens an Mariä Lichtmess, also am 2. Februar, sind sie wieder verschwunden. Traditionell werden erst an diesem Tag in Kirchen und Privathäusern die Weihnachtskrippen abgebaut.

Nur wenige Schritte von der Krippe mit den Holzfiguren entfernt ist am Wegesrand ein weiteres Exemplar zu entdecken: Wieder bildet ein mit Moos und Farnen überzogener, alter Baumstumpf die Kulisse für die Weihnachtsszene. Diesmal sind die Figuren aus Ton. Bei den beiden Beispielen handelt es sich wohl um die letzten Überbleibsel der jüngsten inoffiziellen Krippenschau im Weißenhorner Wald. „Vergangene Woche wurden die meisten abgebaut“, erzählt eine Spaziergängerin, die am Montagmittag mit ihrem Hund Gassi geht und hin und wieder in das Gebiet kommt. Es seien ganz schön viele gewesen, sagt sie. „Das war nett.“

Insgesamt um die 15 Krippen hat eine andere Hundehalterin heuer gezählt. „Es werden jedes Jahr mehr“, sagt die Frau. Schon seit vielen Jahren werde der „Krippenweg“ bestückt. Die Spaziergängerin kennt zwar keinen der Krippenbauer persönlich, kann das Rätsel um sie aber zumindest ein Stück weit lösen: Demnach sind es Kindergartengruppen, einige Familien und Vereine, die hinter den liebevoll angerichteten Szenen stehen.

Stadtförster Max Miller hat die ersten Figuren schon vor fast 20 Jahren entdeckt, wie er erzählt. „In den vergangenen zwei, drei Jahren sind es mehr geworden“, fügt er hinzu. Aus diesem Grund hat er sich jüngst mit einer Mitteilung im Stadtanzeiger an die Bevölkerung gewandt. Grundsätzlich sei die Initiative erfreulich und ein Spaziergang in dem Bereich sehr stimmungsvoll, heißt es darin. Doch eines sieht Miller gar nicht gern: Wenn die Krippenbauer auch offene Kerzen und Teelichter im Wald aufstellen. „Es besteht auch im Winter Waldbrandgefahr“, warnt er.

Der Förster verweist auf das Bayerische Waldgesetz. Demzufolge darf in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern kein offenes Feuer angezündet oder verwendet werden. Deshalb sollten bei den Krippen möglichst nur batteriebetriebene Leuchtmittel verwendet werden. Einige Bürger haben sich Miller zufolge schon daran gehalten.