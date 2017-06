2017-06-09 21:01:00.0

Ulm Räuber in die Flucht geschlagen

Am helllichten Tag verlangten Männer unweit des Alten Friedhofs in Ulm Geld von Passanten.

Passanten haben am Donnerstag in Ulm mehrere Räuber in die Flucht geschlagen. Später traf einer der jungen Männer noch einmal auf die Angreifer. Drei 23-Jährige gingen kurz nach 17 Uhr die Beethovenstraße in der Nähe der Georgskirche entlang. Ihnen folgten vier junge Männer, die an der Friedenstraße plötzlich Geld forderten. Das wollten die 23-Jährigen nicht herausgeben. In der folgenden Rangelei zogen die Angreifer den Kürzeren und mussten flüchten. Dabei verlor einer seine Tasche. Die nahm einer der Angegriffenen an sich. Kurz darauf begegnete er in der König-Wilheim-Straße einem der Täter wieder. Der forderte seine Tasche von dem 23-Jährigen, der jetzt alleine war. Ein weiterer Angreifer und zwei Frauen kamen dazu. Wieder gingen sie auf den 23-Jährigen los und rangen ihm die Tasche ab. Dann flüchteten sie.