2017-10-03 19:05:00.0

Ulm Räuber mit Messern erbeuten zwei Geldbeutel

Zwei maskierte Täter waren am Samstag in Ulm unterwegs. Bei der Suche nach den Unbekannten bittet die Polizei um Mithilfe.

Ulm Kurz nach Mitternacht schlugen die beiden Maskierten zu: Sie raubten einem 18-Jährigen die Geldbörse. Er war in dieser Nacht nicht das einzige Opfer von bewaffneten Räubern.

Nach Darstellung der Polizei war der junge Mann am Samstag am Donauufer unterwegs, als im Bereich des Rosengartens zwei Männer vor ihm auftauchten. Sie forderten ihn mit vorgehaltenem Messer auf, sein Geld rauszurücken. Er gab ihnen die Börse, woraufhin die Räuber sich davonmachten. Der 18-Jährige ließ von einem nahe gelegenen Lokal aus die Polizei verständigen. Die Suche blieb ergebnislos. Einer der Täter soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein, der Komplize soll 1,70 Meter groß und korpulent sein. Beide trugen schwarze Blousons.

Der zweite Fall ereignete sich in derselben Nacht kurz vor 4 Uhr. Zu dieser Zeit ging ein 20-Jähriger durch die Hirschstraße in Richtung Bahnhof. Laut Polizei zogen ihn plötzlich zwei Männer in eine Seitengasse. Dort stand noch ein Dritter. Sie durchsuchten den nächtlichen Passanten, bedrohten ihn mit einem Messer und nahmen ihm den Geldbeutel ab. Dann flüchteten sie. Die Räuber waren, so das Opfer gegenüber der Polizei, komplett schwarz gekleidet. Alle hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer von ihnen soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug einen kleinen Oberlippenbart. Ein anderer ist etwas kleiner und hat einen ungepflegten Spitzbart. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0731/1880. (az)