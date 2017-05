2017-05-03 19:05:00.0

Weißenhorn Raubversuch: Unbekannte treten im Gewerbegebiet Eschach auf Mann ein

Zwei Täter verlangen nahe der Bahnhaltestelle Weißenhorn-Eschach Bargeld und werden gewalttätig. Doch ihr Vorhaben scheitert. Die Polizei sucht Zeugen. Von Jens Noll

Es ist der Albtraum jedes Bahnreisenden: Man steigt bei Dunkelheit aus dem Zug, verlässt den Bahnsteig – und plötzlich stehen zwei Männer im Weg, die einen ausrauben wollen. Eine solche Situation hat am Montagabend gegen 21.55 Uhr ein 32 Jahre alter Mann im Weißenhorner Gewerbegebiet Eschach erlebt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in dem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann am Montagabend mit dem Zug von Neu-Ulm nach Weißenhorn. An der Haltestelle Weißenhorn-Eschach stieg er aus. Nach dem Bahnübergang, im Bereich Daimlerstraße/Adolf-Wolf-Straße, traten zwei Männer an ihn heran. Sie verlangten die Herausgabe von Bargeld und unterstrichen ihre Forderungen mit Schlägen und Tritten, wie es es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Durch die Übergriffe erlitt der 32-Jährige Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Doch der Versuch der beiden bislang unbekannten Täter, dem Mann den Rucksack zu entreißen, scheiterte. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß in Richtung Adolf-Wolf-Straße. Die benachrichtigte Polizei leitete zwar schnell eine Fahndung ein, doch diese verlief ergebnislos.

Jürgen Schweizer zufolge, dem Leiter der Kriminalpolizei Neu-Ulm, waren die Täter nicht bewaffnet. Ob sie nur auf Bargeld aus waren oder ob sie es noch auf etwas anderes abgesehen hatten, lasse sich nicht eindeutig sagen, fügte er am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung hinzu. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kripo jedenfalls Zeugen, denen bereits im Zug oder im Bereich des Bahnhofs verdächtige Personen aufgefallen sind.

Der 32-Jährige beschrieb die Täter bei der Befragung durch die Polizei wie folgt: Beide sind um die 35 Jahre alt. Einer von ihnen ist etwa 1,90 Meter groß, er trug bei der Tat eine schwarze Jacke, blaue Jeans, eine schwarze Baseballmütze und schwarze Handschuhe. Der zweite Täter ist demnach ungefähr 1,70 Meter groß und hat mittelblonde, kurze Haare. Er war bei dem Überfall mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Nach Angaben von Kripo-Chef Jürgen Schweizer sprachen die beiden mit einem ausländischen Akzent. „Der Geschädigte vermutet, dass es sich um russischen Akzent gehandelt hat“, sagte Schweizer.

Wer in Zusammenhang mit diesem Vorfall im Zug oder am Bahnhof etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0731/8013-0 bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm zu melden.