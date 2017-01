2017-01-19 04:59:00.0

Senden Rauchender Dreijähriger: Akte geschlossen, Fragen offen

Fotos eines Sendener Buben mit Glimmstängel kursierten jüngst im Netz. Warum die Ermittler die Suche nach einem Verantwortlichen nun erfolglos beendet haben. Von Katharina Dodel

Im Fall des rauchenden dreijährigen Buben ist die Polizei einen Schritt weiter – und steht dennoch vor einem Rätsel. Denn wie Thomas Merk, Chef der Polizeistation, mitteilt, wurde nun zwar Kontakt zum mutmaßlichen Erpresser hergestellt, doch noch immer sind viele Fragen offen.

Wie Merk erklärt, konnte zwar der 37-jährige mutmaßliche Täter ausführlich zu den Geschehnissen befragt werden, aber besonders erhellend seien seine Aussagen nicht gewesen. Im Gegenteil: Nun gebe es eine dritte Version der Geschichte, wie der kleine Bub an die für ihn gefährlichen Glimmstängel gekommen sein könnte.

ANZEIGE

Wie berichtet, soll der 37-Jährige die Fotos von der Babysitterin des Kindes erhalten haben. Diese Bilderfolge liegt unserer Zeitung vor: Sie zeigt einen Buben, der auf seinem Kinderbett sitzt und routiniert eine Zigarette zwischen Zeige- und Ringfinger hält, daran zieht, so den Glimmstängel zum Glühen bringt und dann abascht. Mit diesen verstörenden Bildern habe der 37-Jährige die Mutter des Kindes erpresst, so die erste Vermutung der Polizei. Weil die 23-Jährige der Aufforderung aber nur einmal nachgekommen sei, habe der Mann die Bilder an die Stadt Senden übermittelt, die dann die Polizei einschaltete.

Diese hat nach endgültigem Ermittlungsstand noch zwei weitere Versionen, wie der Dreijährige an die Zigaretten gekommen sein könnte: Zum einen sei nicht auszuschließen, dass auch die Mutter nicht ganz unschuldig ist. Hat sie dem Kind die Zigaretten gegeben? Hat sie ihr eigenes Kind mit Glimmstängel fotografiert und die Aufnahmen auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht? Das behauptet offenbar der 37-Jährige, der der Polizei mitteilte, er habe das Kind nur schützen wollen und deshalb die Fotos von der Online-Pinnwand der Mutter an die Stadt weitergegeben.

Zum anderen könnte auch die Babysitterin ein falsches Spiel gespielt haben: Die Polizei beschäftigte sich mit einer Aussage, wonach die Frau das Handy der Mutter genommen haben soll, um die Bilder zu machen und zu posten. Die Ermittlungen erbrachten keine konkreten Ergebnisse. „Alle Beteiligten machen widersprüchliche Angaben“, sagt Polizeichef Merk. „Jetzt steht Aussage gegen Aussage.“

Für ihn und seine Kollegen ist der Fall abgeschlossen und wurde an die Staatsanwaltschaft Memmingen weitergegeben. Diese hat den Vorwurf der Misshandlung von Schutzbefohlenen überprüft. Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren droht bei einem Delikt wie diesem.

Doch auch die Staatsanwaltschaft kam zum selben Ergebnis wie die Sendener Polizei: Es könne nicht mit erforderlicher Sicherheit belegt werden, wer schuldig ist, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Auszuschließen sei auch, dass alle drei unter einer Decke stecken, sagt Christoph Ebert, Oberstaatsanwalt in Memmingen. Nun bleibt noch die Erpressung. Auch dieser Fall laut Ebert eingestellt. Offenbar habe die Mutter des kleinen Buben zwar Geld verschickt, jedoch leuchte nicht ein, warum. „Somit ist dem 37-Jährigen die Erpressung nicht nachweisbar.“ Aus dem Schneider ist der Mann, der sich derzeit offenbar in der Türkei aufhält, dennoch nicht. Wegen mehrere kleinerer Delikte wird er derzeit deutschlandweit gesucht. Und auch wenn die Sendener Ermittler bereits Kontakt zu ihm herstellen konnten: Wo er sich aufhält, wissen sie dennoch nicht. „Sobald er jedoch nach Deutschland einreist, wird er festgenommen“, sagt Oberstaatsanwalt Ebert. Für die Memminger Staatsanwaltschaft und die Polizei Senden ist die Sache nun jedoch erst einmal abgehakt. Und der kleine Bub? Der ist weiterhin bei seiner Mutter. Auch wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass das Jugendamt ein Auge auf ihn haben wird. Gesundheitliche Schäden durch das Nikotin habe der Dreijährige nicht davongetragen (wir berichteten).