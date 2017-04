2017-04-04 07:00:00.0

Landkreis Rauf aufs Rad und durch den Landkreis

Von Napoleon- bis Römerkastell-Runde: Freizeitsportler können zum Start der Fahrrad-Saison auf sechs neuen Themen-Rundwegen in die Pedale treten. Eine Übersicht. Von Madeleine Schuster

Bei schönem Wetter zieht es viele Menschen mit dem Fahrrad in die Natur. Im Landkreis führen sechs neue Rad-Rundtouren durch die Region – zum Beispiel an den Roggenburger Weiher.

Mit dem Rad auf den Spuren Napoleons, die Natur in Roth- und Bibertal genießen oder radelnd vorbei an Seen und Weihern: Wer den Landkreis mit dem Fahrrad erkunden will, hat ab diesem Jahr neue Möglichkeiten dazu. Denn Zweiradfahrer im Kreis können auf sechs neuen Rundtouren in die Pedale treten.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Leader-Projekt angeschoben: Touren wurden ausgesucht und abgefahren – und laut Andrea Engel-Benz, Tourismusbeauftragte des Landkreises, in Zusammenarbeit mit den Kommunen verfeinert. Herausgekommen seien sechs Rundwege, die zwischen 30 und 50 Kilometer lang sind und unterschiedliche Themen abdecken: von der Römerkastell-Runde, die durch den Süden des Kreises führt, bis zur Napoleon-Runde im Landkreis-Norden. Gesammelt wurden die Touren unter dem Motto „Rauf aufs Rad“ in einer frisch herausgebrachten Radkarte. Die Rundwege im Überblick:

Römerkastell-Runde: Mit einer Länge von 47,9 Kilometern ist sie die längste der Touren und als mittelschwere Route eingestuft. Ihren Namen verdankt sie dem einstigen Kastell „Caelius Mons“, das die Römer um 300 nach Christus auf dem Plateau des Illerhochufers im heutigen Kellmünz errichteten. Dort führt die Tour vorbei am Archäologischen Park, der einen Eindruck von der einst imposanten Anlage vermittelt. Start des Rundwegs ist in Altenstadt, Parkmöglichkeiten gibt es beim Naherholungsgebiet Filzinger Seen. Die Tour führt weiter über Kellmünz, Babenhausen, Oberroth, Unterroth und Illertissen. Ein Teil der Strecke verläuft auf dem Illerradweg und dem Iller-Roth-Günz-Radweg.

Biberspuren-Runde: Natur pur verspricht die mittelschwere Biberspuren-Runde (Länge: 36,8 km), die entlang der Flusstäler von Biber und Osterbach sowie durch Stoffenrieder Forst und Unterroggenburger Wald führt. Start ist beim Kloster Roggenburg, dort gibt es auch Parkplätze. Die Route führt unter anderem über Schießen, Biberach, Waldreichenbach und Friesenhofen und soll für Familien gut geeignet sein.

Gartenparadies-Runde: Für Kinder besonders schön ist die leichte Gartenparadies-Runde (Länge: 39,3 km), die mit den Stadtparks in Weißenhorn und Senden und dem Spielplatz am Illertisser Weiher den Kleinen viele Möglichkeiten zum Toben bietet, so Engel-Benz. Auch Naturfreunde kommen auf ihre Kosten. Die Runde führt in Illertissen vorbei am Stadtweiher, dem Bayerischen Bienenmuseum im Vöhlinschloss und dem Museum der Gartenkultur. In Weißenhorn ist der Kreismustergarten ein weiteres Ziel. Start ist in Illertissen, Parkmöglichkeiten gibt es beim Freizeitbad Nautilla oder am Bahnhof.

Klosterweiher-Runde: Mit 30,7 Kilometern ist die Klosterweiher-Runde die kürzeste der sechs Routen, gilt aber mit einigen Steigungen als mittelschwere Runde. Von Illertissen aus geht es vorbei am Vöhlinschloss zum idyllisch gelegenen Mühlweiher in Nordholz. Das von der Biber angestaute Naturdenkmal gehörte einst zum Herrschaftsbereich des Klosters Roggenburg. In Roggenburg kann etwa die Klosteranlage erkundet oder mit dem Boot auf dem Klosterweiher gefahren werden. Start der Tour ist in Illertissen. Die Runde führt über Buch, Rennertshofen, Meßhofen, Roggenburg und Gannertshofen.

Wasservogel-Runde: Vogelbeobachtung inklusive verspricht die Wasservogel-Runde (Länge: 38,1 km). Sie führt von Weißenhorn über das Rothtal zum Vogelschutzgebiet Plessenteich in Gerlenhofen. Die leichte Rundstrecke ist an die Radwege Bayerisch-Schwäbische Roth, den Donautäler-Radweg und die Schwäbische Kartoffeltour angebunden. Start ist in Weißenhorn, Parkmöglichkeiten gibt es dort am Bahnhof. Weiter geht es unter anderem über Pfaffenhofen, Finningen, Senden und Illerberg.

Napoleon-Runde: Schon Napoleon soll beim Anblick der Oberelchinger Klosterkirche ins Schwärmen geraten sein. Allerdings war sein Besuch nicht von friedlicher Natur. In der Schlacht von Oberelchingen besiegten die Truppen Napoleons die österreichische Armee und besiegelten damit den Anfang vom Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Auf den Spuren des Kaisers wandeln können Radfahrer auf der mittelschweren Napoleon-Runde (Länge: 42,8 km) ab Oberelchingen. An der Donau entlang führt die Tour über Ulm und Neu-Ulm nach Oberfahlheim, wo Napoleon vor der Schlacht im Pfarrhaus übernachtete. Start ist am Parkplatz Napoleonshöhe.

Die Radkarte „Rauf aufs Rad“ ist im Landratsamt Neu-Ulm und bei Kommunen im Landkreis kostenlos erhältlich. Zudem gibt es Informationen dazu im Internet unter www.landkreis.neu-ulm-tourismus.de