2017-01-03 17:05:00.0

Landkreis Region rüstet sich fürs große Bibbern

Noch mehr Schnee sowie Temperaturen im zweistelligen Minusbereich – es wird in den kommenden Tagen richtig kalt. Wie sich die Menschen auf den Frost vorbereiten Von Julia Lenkeit und Orla Finegan

Bis auf minus 15 Grad sollen die Temperaturen am Wochenende fallen – für viele ein Grund, in der warmen Stube zu bleiben. Doch was, wenn man im Freien arbeitet? Kälte-Profis haben der IZ ihre Tipps verraten.

In der Region werden die dicken Winterstiefel und -jacken aus dem Schränken gezogen, ein Kälteeinbruch steht bevor. Viel Schnee, Sturmböen und Temperaturen von bis zu minus 15 Grad werden laut Meteorologen in den nächsten Tagen erwartet. Rudolf Böck vom Bauhof Illertissen ist gewappnet – 20 Mann stehen auf Abruf bereit. Sobald wieder dicke, weiße Flocken vom Himmel fallen, müssen sie ran und die Gehwege und Straßen räumen. „40 Tonnen Salz liegen bereit“, sagt Böck, „die werden laufend aufgefüllt.“

Kaum fällt Schnee, kracht es auf den Straßen – am Montagabend rutschte eine 50-jährige Frau mit ihrem Auto in der Bruckhofstraße in einen Graben, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für viele bedeutet der Kälteeinbruch: Heizung aufdrehen und möglichst wenig Zeit im Freien verbringen. Doch was machen eigentlich die Menschen, die draußen bleiben müssen, weil sie arbeiten?

Händler Markus Scherer aus Au ist im Winter regelmäßig auf dem Illertisser Wochenmarkt anzutreffen. Dort verkauft er selbst gemachte Marmeladen. In einer dicken Daunenjacke steht er an seinem Stand mitten auf dem Marktplatz, außerdem setzt er auf Zwiebeltechnik. Ein kleiner Teppich auf dem Boden schützt ihn zusätzlich vor der frostigen Kälte.

Im Gegensatz zu Scherer stehen Inge Nieder aus Ritzisried und Inge Zirkler aus Illertissen auf dem Wochenmarkt nicht auf dem Boden, sondern erhöht in einem Verkaufswagen. Die beiden verkaufen Fleisch- und Wurstwaren und müssen sich eher gegen den kalten Wind von vorne als die Kälte von unten schützen. „Warm anziehen, alles doppelt und dreifach, warmer Tee und ein kleiner Ofen“, ist Nieders Erfolgsrezept um warm zu bleiben. Der Hygiene wegen darf sie maximal Latex-Handschuhe anziehen – um die Finger zu wärmen, reichen die jedoch nicht aus. Trotzdem sind Nieder und Zirkler bei jedem Wetter auf dem Wochenmarkt anzutreffen.

Auch Cilli Bischoff aus Hetschwang lässt keinen Markttag in Illertissen aus. Sie verkauft zusammen mit ihrer Tochter Caroline Gemüse und Obst, im Winter ist ihr Stand mit einem kleinen Vorzelt geschützt. Von 6.30 bis 12.30 Uhr wiegen sie immer wieder Äpfel oder Karotten ab, auch hier würden Handschuhe nur stören. Umso wärmer ist der restliche Körper eingepackt. „Mehrere Schichten, zwei Paar Socken, feste Schuhe“, zählt Cilli Bischoff auf. Die beiden Frauen versuchen zusätzlich, sich so viel wie möglich zu bewegen.

Auf Bewegung setzt auch Förster Michael Mayr aus Pfaffenhofen. „Wenn ich arbeite und mich bewege, wird mir automatisch warm“, sagt er. Da brauche man auch keine besondere Kleidung. Auf lange Unterwäsche oder dicke Jacken verzichtet er deshalb. Auch mit Handschuhen kann er nicht viel anfangen – schließlich könne man mit Fäustlingen schlecht arbeiten. „Ich bin jeden Tag an der frischen Luft, da gewöhnt man sich an die Kälte“, sagt Mayr und lacht.

Briefzustellerin Gabriele Lagger aus Senden sieht das ähnlich, auch ihr mache die Kälte nichts mehr aus. Dick eingepackt mit langer Unterwäsche, Pullover, Fleecejacke und warmen Schuhen hat sie keine Probleme mit den Minustemperaturen. Und über zu wenig Bewegung kann sie sich als Briefzustellerin sowieso nicht beklagen.

Warme Kleidung steht auch im Waldkindergarten Sankt Franziskus in Weißenhorn an oberster Stelle. Das besondere an dem Kindergarten: Egal ob Sommer oder Winter, die Kinder verbringen ihren Kindergartentag immer unter freiem Himmel.

Sie treffen sich morgens mit den Erzieherinnen in einer kleinen Hütte. Dann geht es bei Wind und Wetter auf in den Wald. Da dürfen Mütze und Handschuhe natürlich nicht fehlen. Wenn ein gemütlicher Platz im Wald gefunden ist, machen es sich die Kinder auf Sitzunterlagen bequem. Mit Tee wärmen sie sich auf. Ansonsten werden viele Bewegungsspiele gemacht, sagt Andrea Dirscherl, die Leiterin des Kindergartens.