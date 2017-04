2017-04-25 13:00:00.0

Roggenburg Rekordjahr für das Bildungszentrum am Kloster

Direktor Pater Roman Löschinger legt die Bilanz für die Roggenburger Einrichtung vor. Wo die höheren Einnahmen hinfließen. Von Jens Carsten

Diese Einrichtung ist eine „Perle für die Region Neu-Ulm“ und zudem deren „Aushängeschild“: Als es kürzlich in einer Sitzung des Kreisausschusses um das Bildungszentrum Roggenburg ging, sparte Landrat Thorsten Freudenberger nicht mit Lob. Es mache den Landkreis weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. Der Hintergrund: Viele Tausend Besucher strömen deshalb nach Roggenburg, absolvieren Kurse, besuchen und übernachten auch dort.

Im vergangenen Jahr hat die Institution einen Rekord eingefahren: 20820 Betten waren belegt und damit so viele wie noch nie. Direktor Pater Roman Löschinger sprach in der Sitzung von einem Rekord: „Es war das beste Jahr, seit es uns gibt.“ Mit rund 11500 belegten Zimmern war die Auslastung so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Angesichts solcher Zahlen hatten sich die vier Träger, dazu gehören der Bezirk Schwaben, der Landkreis Neu-Ulm, die Gemeinde Roggenburg und das Kloster kürzlich entschieden, ihre Zuschüsse zu erhöhen. Insgesamt schießen die Beteiligten 300000 Euro zu den Betriebskosten dazu (bisher: rund 205000 Euro). Zudem gibt es eine Förderung für die Mietausgaben von 160000 Euro und eine Investitionszuwendung von 100000 Euro, die in einem Sonderfonds angelegt wird. Letztere Summe ist für Arbeiten zur Instandhaltung vorgesehen. Mit den Mitteln aus diesem Topf wurden die Zimmer überarbeitet, informierte Pater Löschinger im Ausschuss. „Wir konnten die Behaglichkeit zurückbringen.“ Zu weiteren Vorhaben gehört eine neue Fluchttreppe am Haus für Kunst und Kultur, im dem sich bei Veranstaltungen stets zahlreiche Besucher aufhalten. In Sachen Brandschutz sei deshalb „nachzuarbeiten“, sagte Löschinger. Auch Schäden an der Fassade des Gebäudes sollen behoben werden.

Die höheren Zuschüsse sind in einem neuen Kooperationsvertrag festgehalten, der zuletzt ausgehandelt wurde (wir berichteten). Damit einher geht die Umwandlung des Trägerverbunds von einem Verein in eine gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH). Dank der neuen Rechtsform sei das Bildungszentrum als Unternehmen besser zu führen, hieß es vom Landratsamt auf Nachfrage. Der Direktor könne als Geschäftsführer aktiver ins operative Geschäft eingreifen. Zudem werde ein Aufsichtsrat etabliert, immerhin gehe es um öffentliche Gelder. Die Umgestaltung sei bereits in die Wege geleitet, aber rechtlich noch nicht vollzogen.

Dank der Finanzspritzen auf Kurs: Geht es nach Kreisrat Franz-Clemens Brechtel (CSU), einst Bürgermeister in Roggenburg, war die Aufstockung längst nötig. Das Bildungszentrum sei von Beginn an unterfinanziert gewesen und deshalb zuletzt in eine Schieflage geraten. „Grundlegende Probleme wurden erkannt und gelöst“, sagte Brechtel. Und er fügte hinzu: Mit den höheren Einnahmen werde verantwortungsvoll umgegangen. Das Geld aus den Betriebskostenzuschüssen soll teilweise den Mitarbeitern zugute kommen, sagte Direktor Löschinger. Nun sei es möglich, Weihnachtsgelder auszubezahlen. Faire Gehälter seien „eine wichtige Sache“. Löschinger wird künftig regelmäßig im Ausschuss über die Bilanzen berichten, hieß es.