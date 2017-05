2017-05-30 18:15:00.0

Neu-Ulm Renitenter Dieb springt aus dem Fenster

Ein 34-Jähriger wird beim Stehlen in der Neu-Ulmer Innenstadt erwischt. Er versucht, zu fliehen, wählt dafür den schnellsten Weg in viereinhalb Metern Tiefe und verletzt sich schwer.

Auf spektakuläre Weise hat ein Ladendieb am Montag versucht, aus einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße zu fliehen: Er kletterte aus einem geöffneten Fenstern, quetschte sich durch die heruntergelassenen Jalousien und stürzte sich in die vermeintliche Freiheit.

Wie die Polizei mitteilt, ließ der 34-Jährige zuvor Parfüm im Wert von 90 Euro mitgehen. Mitarbeiter beobachteten den Mann um 16.20 Uhr und stellten ihn sofort zur Rede. Doch dieser hatte offensichtlich Besseres vor: Er versuchte wegzulaufen. Mitarbeiter fassten den Ladendieb jedoch, hielten ihn fest und wollten ihn ins Büro im ersten Stock bringen. Auch dagegen werte sich der renitente 34-Jährige. Er schlug wild um sich und unternahm immer wieder Fluchtversuche. Im ersten Stock im Büro angekommen hielt er es für eine gute Idee, richtung des geöffneten Fensters zu rennen, um auf diesem Weg das Gebäude zu verlassen – doch er machte die Rechnung ohne die Jalousien.

Zwar versuchte der wütende Mann, die Lamellen aufzubiegen und durch das so entstandene Loch zu klettern, scheitere jedoch. Vier Mitarbeiter des Drogeriemarktes hinderten ihn bei seinem Sprung in die vermeintliche Freiheit. Von einem offensichtlich starken Drang, das Gebäude zu verlassen, angetrieben, schlug er erneut um sich, quetschte sich mit aller Kraft durch das Loch im Rollladen und stürzte rund 4,5 Meter in die Tiefe. Der Mann verletzte sich dabei – doch auch die starken Schmerzen hielten ihn nicht von der Flucht ab, die er nach Angaben der Polizei humpelnd fortsetzte. Weit kam er jedoch nicht, da Beamte der Neu-Ulmer Polizei ihn einholten und festnahmen und zum Krankenwagen transportierten. Dort stellten die Rettungskräfte fest, dass sich der Ladendieb bei seinem waghalsigen Sprung aus dem ersten Stock das Bein gebrochen hatte. Zudem hatte er mehrere Schnittverletzungen an den Händen, vermutlich durch das gewaltsame Auseinanderzwängen der Jalousie, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde zur Behandlung in die Donauklinik gebracht. Die Ermittler vermuten, dass Drogen der grund für das aufbrausende Verhalten des Mannes waren. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (az, kat)