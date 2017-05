2017-05-16 13:00:00.0

Neu-Ulm Reuttier freut sich über 1000 Euro für die Urlaubskasse

Unser Leser Wolfgang Deckelmann macht oft beim Gewinnspiel mit – jetzt hatte er Glück und sicherte sich den Gewinn.

Beim Bilderrätsel unserer Zeitung hat Wolfgang Deckelmann aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Reutti schon ein paar Mal mitgemacht. „Die Lösung habe ich immer gleich gewusst“, erzählt er und fügt hinzu: „Es ist ja auch sehr einfach.“ Auch, dass der Bayerische Bildersalat am Montag das Schloss Nymphenburg in München zeigte, habe er auf den ersten Blick erkannt – und dieses Mal hat sich seine regelmäßige Teilnahme ausgezahlt: Der 75-Jährige hatte Glück und konnte sich als Tagessieger über einen Gewinn von 1000 Euro freuen.

Als Deckelmann per Telefon die Nachricht über seinen Tagessieg bekam, sei er sehr überrascht gewesen: „Ich habe bei Gewinnspielen sonst nie Glück. Jetzt habe ich das erste Mal etwas gewonnen“, sagt er erfreut. Ebenso wenig wie er konnte es auch seine Frau glauben, erzählt Deckelmann weiter, der bis vor zehn Jahren als Tierarzt gearbeitet hat. Mittlerweile genießt er als Rentner in seiner Freizeit gerne seinen Garten.

Was er mit den gewonnen 1000 Euro machen will, weiß Deckelmann schon genau: „Ich will sie zur Verschönerung des Urlaubs nutzen.“ Ein bestimmtes Ziel hat der 75-Jährige dabei nicht vor Augen – zumindest gebe es keinen Ort, an den er unbedingt noch reisen wolle. Auch, wann die Koffer gepackt werden, ist noch offen. „Das stellt sich alles erst noch heraus“, sagt Deckelmann. (aat)