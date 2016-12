2016-12-22 18:02:00.0

Ulm/Ellwangen Rockerprozess: Jetzt spricht der Bandenchef

Im Prozess um tödliche Schüsse im Rockermilieu in Heidenheim hat am Donnerstag der Chef der United Tribuns ausgesagt. Doch viele Fragen blieben offen.

Er habe eigentlich bei dem letztlich eskalierten Streit im April dabei sein sollen, sei aber zu spät gekommen, gab er vor dem Landgericht Ellwangen an. In dem Prozess muss sich, wie berichtet, ein 26 Jahre altes Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung Black Jackets wegen Mordes verantworten. Er soll im April vor einem Friseurgeschäft in Heidenheim einen damals 25-Jährigen und dessen 29-jährigen Bruder, beide Mitglieder der verfeindeten United Tribuns, niedergeschossen haben. Der Ältere starb, der Jüngere überlebte schwer verletzt.

Vorausgegangen war nach Aussage des Bruders des Getöteten ein Streit um ein Auto. Der Angeklagte spricht von Notwehr und schiebt die Schuld an dem Vorfall den United Tribuns zu. Auch am Donnerstag fand die Verhandlung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. „Ich trage keine Waffen mehr bei mir seit zwei Jahren“, sagte der Präsident der United Tribuns vor Gericht. Außer einem kleinen Taschenmesser habe er keine gefährlichen Gegenstände mehr dabei, erläuterte er auf die Frage des Richters, ob es bei den United Tribuns üblich sei, bewaffnet zu sein. „Meine Meinung ist: Man klärt das wie unter Männern“, sagte er. „Aber nur mit den Fäusten, ohne Waffen.“

Zahlreiche Fragen blieben jedoch offen. So ist weiterhin unklar, wer wen provoziert hat, was genau die beiden United-Tribuns-Anhänger in Heidenheim von dem jetzt Angeklagten wollten und was gesprochen wurde. Gewiss ist dagegen, dass der Angeklagte mit dem United-Tribuns-Chef vor einiger Zeit sehr gut befreundet war. Dies soll jedoch durch die Feindschaft der Gruppierungen in blanken Hass umgeschlagen sein. (dpa)