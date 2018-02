2018-02-08 06:00:00.0

Roggenburg Roggenburg will einheitliche Wasserqualität

Ein geplanter Hochbehälter zwischen Biberach und Schleebuch soll die Versorgungssicherheit erhöhen. Ein Fachmann informiert über das Projekt. Von Angela Häusler

Es klingt fast wie eine Warnung: „Die Wasserversorgung wird uns das ganze Jahr über streng beschäftigen“, hat Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle am Dienstagabend angekündigt. Da berichtete der beauftragte Planer Ulrich Pühler dem Gemeinderat über die geplanten Neuerungen am Leitungsnetz der Gemeinde. Tatsächlich sollen diese aber der Bevölkerung zugutekommen.

8,7 Kilometer Leitungen und ein neuer Hochbehälter sollen in den kommenden Monaten im Gemeindegebiet gebaut werden. Ziel der Gesamtmaßnahme ist es, mithilfe eines neuen, zentralen Hochbehälters künftig alle Ortsteile mit Trinkwasser in gleichhoher Qualität und zum selben Preis zu versorgen.

Dafür will die Kommune einen Hochbehälter errichten, der in zwei Edelstahltanks insgesamt 1200 Kubikmeter Wasser vorhält. Die Tanks werden in einem fensterlosen, hölzernen Zweckbau untergebracht, wie der Fachmann erklärte, um Algenbildung und einem Aufheizen durch Sonnenlicht vorzubeugen. Sie werden demnach mit Reinigungsanlagen ausgestattet. Die Steuerung erfolge über Schaltanlagen im Gebäude, sagte Pühler. Der Betrieb geschehe im Regelfall vollautomatisch und lasse sich gut von außerhalb überwachen. Nötig seien lediglich Inspektionen. Das Haus erhalte ein Satteldach und eine Fotovoltaikanlage. Auch Vorrichtungen zum Anschluss einer Notstromversorgung würden eingeplant.

Vor dem Haus sind einige Stellplätze, ein Zaun und ein Zugang über ein Tor geplant. Rundherum soll der Bau mit Bäumen und heimischen Sträuchern begrünt werden. Außerdem sind Mulden zum Versickern von Regenwasser vorgesehen. Erreichbar ist der Standort zwischen Biberach und Schleebuch über einen Feldweg, der, falls gewünscht, auch ausgebaut werden könnte.

Ein überarbeiteter Verlauf der Wasserleitungen wurde nun ebenfalls festgelegt und fast vollständig mit betroffenen Eigentümern abgestimmt. Das Gros der Rohre werde auf öffentlichem Grund installiert, sagte Stölzle im Gemeinderat.

Nach den Ausführungen des Planers zeigten sich mehrere Gemeinderäte überrascht: Er sei bisher davon ausgegangen, dass alle Ortsteile künftig mit derselben Wassermischung versorgt werden, sagte etwa Thomas Franke. Doch der Planer Pühler entgegnete: Es sei nie vorgesehen gewesen, das gesamte Gemeindegebiet aus dem neuen Hochbehälter heraus zu versorgen. Denn der Roggenburger Hochbehälter werde ebenfalls weitergenutzt. Es sei aber sichergestellt, dass das Wasser in der gesamten Gemeinde einheitliche Qualität aufweisen wird. „Kein Ortsteil muss Angst haben, Wasser in einer anderen Qualität zu bekommen“, betonte auch Stölzle. So lasse sich größtmögliche Versorgungssicherheit erzielen. Die Anlagen seien zudem sehr flexibel, was die Mischungsverhältnisse angeht.

Der abgeänderte Leitungsverlauf wird die Gesamtkosten von geplanten 2,7 Millionen Euro um geschätzte Netto-Baukosten von 190000 Euro erhöhen, die Fotovoltaikanlage um 45000 Euro. Der Bauantrag für den Hochbehälter ist am 6. März Gegenstand der Sitzung. In Betrieb gehen sollen Leitungen und Hochbehälter im Jahr 2020.