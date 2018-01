2018-01-18 06:00:00.0

Roggenburg Roggenburgs Ortsteil-Feuerwehren sollen bleiben

Alle fünf Standorte sind nach Ansicht der Gemeinderäte wichtig für die Dörfer. Auf lange Sicht könnte sich die Lage allerdings ändern. Von Angela Häusler

Verwaltung und Gemeinderäte waren sich am Dienstag einig: Alle fünf Ortsteilwehren sollen in Zukunft erhalten bleiben – auch wenn das Investitionen bedeutet. Im Rahmen des vorgelegten Feuerwehrbedarfsplans wurde die Zukunftsfähigkeit der örtlichen Wehren zum Thema.

Der Gutachter hat Zustand und Entwicklungschancen der Feuerwehren in Roggenburg unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Gegebenheiten wie Zufahrtswege und Löschwasservorkommen, Personalstruktur sowie Ausbildungsstand und Ausrüstung. „Wir sind insgesamt gut aufgestellt, haben keine großen Defizite“, fasste Bürgermeister Mathias Stölzle die Ergebnisse zusammen, „aber wir müssen am Ball bleiben.“

ANZEIGE

Im Gemeindegebiet gebe es nur wenige Orte mit erhöhten Anforderungen in Sachen Brandschutz. Dazu gehören kommunale Gebäude und Betriebe sowie Vereinsheime, Gaststätten und das Kloster. In seinem Gutachten schlägt der Experte des Ingenieurbüros die Einrichtung zweier „Schutzbereiche“ vor, um das Gebiet effektiv zu versorgen: Biberach, Roggenburg, Ingstetten und Meßhofen sollen einen Bereich bilden, Schießen, Schleebuch und Unteregg samt der Aussiedlerhöfe den zweiten. Versorgen lasse sich der Schutzbereich eins von einem zentralen Standort zwischen Roggenburg und Biberach, etwa einem Neubau beim geplanten Hochbehälter.

Des Weiteren empfiehlt der Fachmann, die Kooperation der Ortsteilwehren in der Jugendarbeit zu intensivieren. Erforderlich seien auch Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern, etwa in Biberach und Ingstetten, wo ein neues Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug samt entsprechend großer Garage benötigt wird. Das Fahrzeug für Ingstetten solle bald beschafft werden, sagte der Bürgermeister, denn das jetzige Auto sei bereits 30 Jahre alt.

Die Aussicht auf zwei Schutzbereiche und eine Zentralisierung gefiel den Räten wenig. Auf lange Sicht könne das vielleicht einmal notwendig werden, doch „die Feuerwehren einfach zusammenzuschmeißen, wäre fatal“, fand Johannes Schmid. Die Standorte müssten erhalten bleiben, forderte Anton Schmid, denn die Wehren seien für die Ortsteile auch in anderer Hinsicht wichtig, „die Dörfer werden ärmer, wenn die Feuerwehr nicht mehr da ist“. Bei großen Investitionen müsse aber langfristig gedacht werden, waren sich die Räte einig.

Er sehe innerhalb der nächsten zehn Jahre „keine Chance für einen zentralen Standort“, sagte Stölzle, das wäre seiner Einschätzung nach das Aus für die Feuerwehren Ing-stetten und Meßhofen. Eine Zusammenlegung sei ohnehin nur denkbar, wenn die Wehren einverstanden sind, „sonst funktioniert das nicht“. Wie lange sich der jetzige Standard halten lässt, müsse man bei der Fortschreibung des Bedarfsplans in fünf Jahren neu bewerten.

Wenn das Gremium hinter der Entscheidung für die Standorte stehe, müssten die Investitionen auch getätigt werden, fand Thomas Franke. Erste Zahlen standen im Raum: Baukosten von etwa 220000 Euro für die Garage in Ingstetten. Die Sanierung des Feuerwehrhauses in Biberach werde schon seit Jahren hinausgeschoben, kritisierte Stefan Klier. Welche Summe dort zu investieren ist, will der Gemeinderat auf Stölzles Vorschlag bei einer Ortsbesichtigung klären.