2017-07-07 21:05:00.0

Ulm Rotjäckchen rappt sich ’nen Wolf

Weiche Töne und harter Sprechgesang: Das geht sehr gut zusammen, wie Fiva und die 20-köpfige Jazzrausch Bigband im Ulmer Zelt beweisen. Und Humor passt auch noch dazu. Von Dorina Pascher

Der letzte Ton des neuen Songs „Oder Elefant“ verklingt. Das Licht wird gedimmt. Die Menschen in der Menge applaudieren. Zuerst verhalten, dann energischer. „Ihr seid ein Publikum, das lauter klatscht, wenn es dunkel wird“, stellt Nina Sonnenberg aka Fiva fest. „Komm Stefan, mach nochmal dunkler“, sagt die Rapperin und lacht. Der Applaus gehört nicht nur ihr. Die 20 Musiker der Jazzrausch Bigband belegen die komplette Bühne im Ulmer Zelt.

Saxofon, Tuba, Posaune, Trompete, Gitarre, Klavier, Bass, Cello, Geige und ein Schlagzeug – allein durch die Vielzahl an Instrumenten erzeugen die Musiker eine Klangwucht. Bereits die ersten Töne Eingangsliedes „Das Beste ist noch nicht vorbei“ füllen das komplette Zelt. Die ungewöhnliche Kombination aus weichen Jazztönen und hartem Rap passt erstaunlich gut. Bei Fiva sitzt jeder Reim. Die Sängerin und die Band konkurrieren nicht um die Gunst des Publikums – vielmehr harmonieren sie.

ANZEIGE

Nicht nur musikalisch sind Fiva und ihre Begleiter aufeinander abgestimmt: Alle tragen dunkelrote Blousons. Zu warm für das heiße Zelt. Ihr Jäckchen muss Fiva zieht schon nach den ersten Songs aus. Während ihres Sprechgesangs ist sie kaum ruhig zu halten. Sie springt und tanzt. Die Texte fließen nur so aus ihr raus. Manchmal so schnell, dass die Wörter wie aus einer Maschinenpistole geballert werden.

Treffsicher sind sie allemal. Denn Sängerin Fiva ist kein Fan von subtilen Statements. Dies wird zum Beispiel in dem Lied „3 Ausrufezeichen“ deutlich: „Ich habe keine Angst vor Fremden, sondern nur von Menschen, die mir fremd“, es herrscht kurz Stille „werden“. Doch nicht nur Rassismus ist ein Thema. Vielmehr spricht sie mit ihren Texten die viel beschworene „Generation Y“ an: „Ich will nicht mehr Schlange stehen für die Karriereleiter – ich will einen Sommer lang tanzen.“ Immer schneller, besser, höher: Die gebürtige Münchnerin kritisiert den Zwang zur Selbstoptimierung. Und lässt auch ab und an Kapitalismuskritik anklingen, wenn sie rappt: „Ich bin ein Goldfisch und muss nicht in Gold schwimmen.“

Fiva will mit ihren Liedern Optimismus versprühen. So fordert die sie das Ulmer Publikum vor dem Song „Klar Kommen & Dreckig Gehen“ auf, an eine Person im eigenen Umfeld zu denken, die immer schwarz sieht und das Leben bejammert. „Das ist jetzt wie eine Therapie“, sagt Fiva. „Schreit uns einfach an.“ Die Methode scheint zu funktionieren. Der Großteil der Konzertgäste schreit zwar nicht, aber singt zumindest laut mit.

Als Fernseh- und Radiomoderatorin ist Fiva nicht auf den Mund gefallen. Ein leichtes Luftgebläse am Boden veranlasst sie zu der Aussage: „Also manche Sängerinnen bekommen mehr Wind in die Haare. Bin ich hier die Beyoncé für Arme!“ Mit Selbstironie und Humor bringt sie die rund 400 Gäste im Ulmer Zelt immer wieder zum Lachen.

Haben die Konzertbesucher beim ersten Lied noch leicht mit dem Kopf genickt, springt und tanzt es spätestens bei dem Hit „Die Stadt gehört wieder mir“. Nach dem Song reicht ein Blick der Sängerin in Richtung Mischpult. Das Licht wird gedimmt. Und das Publikum jubelt wieder.