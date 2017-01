2017-01-07 17:00:00.0

Landkreis SPD: 2017 wird ein Jahr der Entscheidungen

Sozialdemokrat Ulrich Schäufele richtete sein Augenmerk beim SPD-Neujahrsempfang auf die Schulden der Kreiskliniken und die mögliche Kreisfreiheit Neu-Ulms.

Die lockere Stimmung beim Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands und seiner Kreistagsfraktion gestern Mittag in Weißenhorn konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass erhebliche Probleme die große wie die kleine Politik belasten. Fraktionssprecher Ulrich Schäufele nannte 2017 „ein Jahr der Entscheidungen für den Landkreis“.

Sein Augenmerk richtete er in seiner Neujahrsansprache auf die Situation der Kreiskliniken mit ihrem hohen Defizit. Für die Kliniken müsse eine neue Ausrichtung gefunden werden, sagte Schäufele. Vor allem müsse „das Denken in einzelnen Standorten aufhören“. Leider habe die Diskussion um die Illertisser Geburtshilfe das abgelaufene Jahr beherrscht. Dabei sei die Gesamtkrise aus dem Blick geraten, obwohl alle Fakten seit langem bekannt gewesen seien und auf dem Tisch lagen.

Sorgen bereiten dem Fraktionssprecher die Vorstellungen der Stadt Neu-Ulm, nach 44 Jahren aus dem Landkreis auszutreten. Eine solche Entscheidung werde die Zukunft des Landkreises auf Jahrzehnte prägen. Das Thema sei viel zu komplex, um leichtfertig mit ihm umzugehen. „Wir haben es alle in der Hand, wie die Zukunft wird.“ Auf keinen Fall dürfe die Entscheidung mit nicht funktionierenden Verwaltungsstrukturen oder finanziellen Vorteilen begründet werden. „Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Ziele.“ Vor allem aber müssten die Wünsche der Bürger bedacht werden. Über den Tellerrand der Kreispolitik hinausschauend prangerte Schäufele Terror, Hunger und Bürgerkriege in aller Welt an. Nachdem der „Ausnahmezustand: Flüchtlinge“ im Vorjahr einigermaßen bewältigt worden sei, gehe es jetzt um die „Herausforderung: Integration“. Diese Seite der Medaille sei in einer wohlhabenden Region wie dem Landkreis auch zu bedenken.

Bundestagsabgeordneter und SPD-Kreisvorsitzender Karl-Heinz Brunner listete den etwa 60 Gästen drei Problemkreise auf, die die nächste Zeit bestimmen dürften. Die Menschen wollten Sicherheit. Deshalb müsse die Politik dort auch Antworten geben, und sich zugleich gegen Politikverdrossenheit stemmen. Politiker, sagte Brunner, müssten sich immer bewusst sein, dass sie dem Volk, dem Souverän, zu dienen hätten, ihm also zuhören müssten. Schließlich gehe es darum, den Rechtsstaatsgedanken in den Mittelpunkt zu rücken. „Denn Sicherheit ist nicht alles, wenn die Freiheit fehlt.“

In sein Grußwort verpackte Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt seinen großen Wunsch fürs neue Jahr, „dass wir den Menschen zuhören und ihnen nicht immer nur etwas erklären“. Die Politik müsse viel mehr mit den Leuten reden und ihre Wünsche und Nöte aufgreifen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Amerika mahnte Fendt, jene die sich vernachlässigt fühlten hätten Trump gewählt. Ähnliches könne durchaus auch hier passieren: „Wir müssen uns um diese Menschen kümmern, um nicht Wahlergebnisse zu erleben, die sich keiner wünschen mag.“ (grr)