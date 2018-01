2018-01-26 06:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm/Ulm SPD-Basis: An der GroKo scheiden sich die Geister

Beim Treffen der Illertisser SPD geht es auch um die Koalitionsverhandlungen. Und um die umstrittene Kampagne zur Mitgliederwerbung. Von Jens Carsten und Michael Ruddigkeit

Wenn sich die Mitglieder der Illertisser SPD heute Abend im Bräuhaus versammeln, dürften die Koalitionsverhandlungen in Berlin und die sich möglicherweise anbahnende Große Koalition (GroKo) im Zentrum stehen: Denn Ortsvereinsvorsitzender Kasim Kocakaplan ist erklärter Gegner einer erneuen Regierung aus SPD und Unionsparteien – und er weiß die Genossen der Vöhlinstadt in dieser Sache ideologisch hinter sich. Ihre Bedenken hatten die Illertisser kürzlich in einem Brief an den Parteivorsitzenden Martin Schulz kundgetan.

„An meiner Meinung dazu hat sich nichts geändert“, sagt Kocakaplan. Das wolle er in seiner heutigen Rede deutlich machen. Auch die derzeit laufende Aktion der Jungsozialisten (Jusos) gegen die GroKo, die unter dem Titel „Tritt ein, sag’ nein“ um Parteimitglieder werben, findet der SPD-Ortschef gut. Das birgt einiges Konfliktpotenzial: Denn im Kreisverband gibt es gänzlich andere Haltungen.

ANZEIGE

Wer nur eintritt, um möglicherweise über die Koalition mit abzustimmen, aber nicht hinter den Werten der Sozialdemokratie steht, ist nicht willkommen, macht der Neu-Ulmer Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner deutlich. Er ist am Freitagabend als Redner ins Bräuhaus eingeladen. Deshalb werden dort wohl nicht nur Anti-GroKo-Töne zu hören sein. Denn Brunner vertritt dazu eine andere Auffassung. Sie lautet: „Erst einmal abwarten, was die Verhandlungen ergeben.“

Wie sich die Genossen vor Ort in der Sache arrangieren, wird mit Spannung erwartet: Immerhin steht ihnen gewissermaßen „im Kleinen“ die Debatte bevor, die in der Partei auf Bundesebene geführt wird. Und die Juso-Aktion dürfte dabei genauso eine Rolle spielen. Bundesweit waren in der SPD in den vergangenen Tagen steigende Mitgliederzahlen verzeichnet worden. Das ist das Ziel der Jusos, die sich gegen die Koalition aussprechen und bei einem Entscheid darüber in der SPD eine Ablehnung erreichen wollen.

Auch im Neu-Ulmer Kreisverband wurden zuletzt mehrere Eintritte registriert, sagt Vorsitzender Brunner. Ob das auf die Jungsozialisten zurückzuführen ist, sei allerdings fraglich. Grundsätzlich gehe man bei Eintrittsgesuchen satzungsgemäß vor: Anträge würden den jeweiligen Ortsvereinen vorgelegt. Brunner: „Wer eintritt, sollte nicht nur ,Ja’ oder ,Nein’ sagen wollen, sondern sich zu den Zielen der Sozialdemokratie bekennen.“ Die Partei sei kein Fitnessklub, in den man nach Gutdünken ein- und austrete, so der Bundestagsabgeordnete. Wenn jemand kurzfristig wegen der Entscheidung mitmachen wolle, müsse er sich überlegen, ob er der Partei damit nicht schade. Die SPD brauche zwar neue Mitglieder, sagt Brunner. Aber solche, welche die Vorstellungen der Partei langfristig „nach vorne tragen“.

Das könnte auch die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis unterschreiben. Sie ist allerdings eine entschiedene Gegnerin der GroKo. Sie sieht in einer Fortsetzung dieser Konstellation einen drohenden Schaden für die Demokratie. Die SPD habe bei der Bundestagswahl ein katastrophales Ergebnis von nur 20,5 Prozent eingefahren. Insgesamt hätten die Regierungsparteien in den vergangenen vier Jahren etwa 14 Prozent eingebüßt. Daran zeige sich, dass die Menschen mit der Politik der Großen Koalition nicht zufrieden gewesen seien. Um die Wähler wieder zu überzeugen, müsse die Partei ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Dazu müsse sie den bereits begonnenen Erneuerungsprozess konsequent fortführen und sich inhaltlich deutlich von der Union abgrenzen. Deshalb ist Mattheis für die Aktion „Tritt ein, sag’ nein.“ Sie stellt aber klar: „Diese Aktion haben wir vom Forum Demokratische Linke 21 ins Leben gerufen, auch mit den Bundes-Jusos.“ Die Jungsozialisten aus Nordrhein-Westfalen hätten dann die Aktion mit dem Zusatz „ein Zehner gegen die GroKo“ versehen. Zehn Euro beträgt der Mitgliedsbeitrag für zwei Monate. Die Kampagne aus NRW zielt also bewusst auf Kurzzeit-Mitglieder. „Das haben wir immer abgelehnt“, sagt Mattheis. „Natürlich wollen wir, das die Leute bei uns bleiben und die Erneuerung mitgestalten.“ In Baden-Württemberg habe es in den vergangenen Tagen bereits mehrere Hundert Neueintritte gegeben.

Mit einem grundsätzlichen „Nein“ zur GroKo will sich Brunner nicht abfinden: Beim Sonderparteitag habe man beschlossen, mit den Unionsparteien zu verhandeln. Erst wenn Ergebnisse vorliegen, sollte die SPD entscheiden, ob sie die Koalition will, sagt Brunner. Dafür will er werben. Auch heute in Illertissen.