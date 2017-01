2017-01-15 15:00:00.0

Neu-Ulm SPD-Fraktion will für die Zukunft vorsorgen

Wohnungen, Kindergärten, Parkplätze: Neu-Ulm hat noch viel zu tun, findet Antje Esser. Auch was das Jubiläum angeht.

Nach den Neujahrsempfängen des SPD-Kreisverbands Neu-Ulm in Weißenhorn und der Kreisverbände Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau hat nun die SPD-Stadtratsfraktion den Veranstaltungsreigen abgeschlossen. Im überfüllten Neu-Ulmer Konzertsaal referierte Bundestagsabgeordneter Karl-Heinz Brunner zur Bundespolitik, während Fraktionssprecherin Antje Esser einen Blick in Neu-Ulms Zukunft wagte.

Von einer „boomenden Region“ sprach Esser, von sprudelnden Steuern und einer wachsenden Stadt Neu-Ulm, die bald 60000 Einwohner aufweisen werde. Da gelte es, Vorsorge in vielerlei Hinsicht zu treffen. Dazu rechnete die Sprecherin die neue Grundschule im Wiley, einen weiteren Kindergarten, eine Tiefgarage für 400 Autos mit Kosten um elf Millionen Euro. An der Stelle des veralteten Parkhauses am Bahnhof sollten Büros und Wohnungen entstehen. Mit Blick aufs Stadtjubiläum 2019 werde der Schwal zu einem Kleinod entwickelt, wozu auch der geplante Fußweg längs des Donauufers rechne.

ANZEIGE

Überlegungen im Stadtrat, Neu-Ulm zur kreisfreien Stadt zu erklären, nannte Antje Esser einen offenen Prozess. Da sei es nur folgerichtig, die Auswirkungen eines möglichen „Nuxit“ (sollte sich Neu-Ulm vom Landkreis abnabeln) von einem kompetenten Büro untersuchen zu lassen. Ohne Frage könne die Stadt manches besser allein leisten als im Verbund des Landkreises. Sie denke da an die Flüchtlingssituation der vergangenen beiden Jahre, in der die Stadt ziemlich allein gelassen worden sei. Auch mit den Schulen komme sie ganz gut allein zurecht. Entscheidend sei doch, „dass wir auch nach einem Austritt der Stadt gemeinsam ein starker Landkreis bleiben.“ Die Stadt kündige doch ihre Zusammenarbeit nicht auf. „Aber wir haben einen konstruktiven Weg begonnen, den wir jetzt auch weitergehen sollten.“

Mit einem leidenschaftlichen Appell an ihre knapp hundert Zuhörer – unter ihnen alle Bürgermeister, viele Abteilungsleiter und einige Mitglieder anderer Fraktionen – schloss die Fraktionssprecherin ihre Rede. Sie rief außerdem dazu auf, „wachsam zu sein und unsere Werte zu verteidigen, Lügen aufzudecken und die Wahrheit pflegen“. Rechtsstaatlichkeit sei nicht verhandelbar. Jeder könne helfen, „unsere liebenswerte Republik zu bewahren“.

In einem viertelstündigen Referat hatte zuvor Karl-Heinz Brunner dargestellt, wieviel Gutes die Berliner Koalition in den vergangenen drei Jahren geleistet habe. Viel bleibe noch zu tun. Dazu zähle die Bürgerversicherung, der sechsspurige Ausbau der A7 zwischen Ulm und Memmingen wie auch mehr Kompetenzen des Bundes in der Bildungspolitik der Länder. „Drei Sicherheiten“ stellte Brunner ins Zentrum seines Verständnisses von Politik: Gesetze müssten zur Sicherung des Rechtsstaats konsequent angewendet werden. Ausbilder müssten die Gewissheit haben, dass Asylbewerber ihre Lehrstelle bis zum Abschluss der Ausbildung behielten. Und alle benötigten ein Zuhause zum Wohlfühlen mit ausreichend Wohnraum, mit allen Hilfen bei Krankheit und im Alter.

Beide Sprecher wurden mit heftigem Applaus bedacht. Verhaltene Kritik gab es aus der Zuhörerschaft nur am Ambiente. Solch ein Empfang solle das Gespräch mit Vielen ermöglichen. Das gelinge jedoch nicht, wenn – wie im Konzertsaal – alle dicht gedrängt an ihren Tischen hockten und nur den Nachbarn zur Plauderei hätten. „Da kann nur ein Stehempfang helfen“, sagte ein Stadtrat, „auf dem man umhergehen und mit Vielen reden kann“. (grr)