2017-05-02 05:00:00.0

Pfaffenhofen SV Pfaffenhofen baut das Sportheim um

Die Mitglieder stimmen einer umfangreichen Sanierung zu, die insgesamt 180000 Euro kostet. Und auch im Vorstand werden wichtige Weichen gestellt. Von Roland Furthmair

Das Sportheim des SV Pfaffenhofen wird für insgesamt etwa 180000 Euro saniert und umgebaut. Dem stimmte bei der Jahreshauptversammlung nach reger Diskussion eine deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder zu. Es gab 46 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen.

Das Sportheim ist bald 30 Jahre alt. Deshalb muss einiges gemacht werden. In den Duschen hat sich Schimmel gebildet. Die sanitären Anlagen gehören erneuert. Zusätzliche Umkleideräume sowie eine weitere Kabine für die Schiedsrichter sind nötig. Dazu kommen die Erneuerung der Heizung mit Solar- und Kühlanlage sowie ein Anstrich der Fassade und diverse weitere Instandhaltungen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Maßnahmen laut Architekt Bastian Schmitt auf 183000 Euro. Mit Zuschüssen durch den Bayerischen Landessportverband, der Marktgemeinde, dem Landratsamt und einer gehörigen Portion Eigenleistungen seien die Kosten jedoch zu reduzieren und die Finanzierung machbar, zeigte sich der Vorstand überzeugt.

Drei Stunden dauerte die Mammutsitzung im Sportheim, denn neben der Entscheidung über die Sanierung standen Berichte aus sechs Abteilungen und weitere wichtige Beschlüsse auf der Tagesordnung. Die geschäftsführenden stellvertretenden Vorsitzenden Martin Balleis und Michael Pintleger moderierten den Abend und informierten die rund 60 anwesenden Mitglieder –insgesamt sind es derzeit 1064, davon 364 Kinder und Jugendliche. „Seit der vergangenen Versammlung ist es uns gelungen, auch ohne Ersten Vorsitzenden und Schriftführer das Vereinsleben am Laufen zu halten und alle anfallenden Aufgaben zu bewältigen“, sagte Michael Pintleger. Er berichtete über die Neustrukturierung der Vereins- und Finanzverwaltung mit zukunftsfähigem PC-Programm und dankte den Mitarbeitern für den geleisteten Einsatz.

Einem ausführlichen Bericht von Michael Lassen (Abteilung Fußball) war zu entnehmen, dass in der jüngsten Vergangenheit „etliche Steine aus dem Weg zu räumen waren, doch mittlerweile haben wir es gemeinsam geschafft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Spaß und Erfolg wieder an erster Stelle stehen“. Für die Tischtennisabteilung berichtete Reinhard Schmöger von großem Zusammenhalt, der Abgang des hoch talentierten Sohnes Stefan zum drei Klassen höher angesiedelten TV Straß sei nachvollziehbar. Ingrid Berger (Gymnastik) vermeldete, dass sechs Übungsleiter für die 150 Personen tätig sind. Einen steten Zuwachs konnte Claudia Walk (Turnen) vor allem im Nachwuchsbereich vermelden, herausragend die Leistungsgruppe mit 20 Mädchen. Für die jüngste Abteilung Handball mit Simone Vogg haben sich immerhin schon 50 Kinder entschieden. Marco Weimer wies auf abwechslungsreiche Trainingsspiele im Badminton hin und dass sich die Mitglieder bei Veranstaltungen einbringen. Schatzmeisterin Ingrid Berger konnte ein ordentliches Plus in der Kasse vermelden.

Bei den Neuwahlen gab es einstimmige Ergebnisse: Neuer Vorsitzender ist Michael Pintleger, Stellvertreter sind Martin Balleis und Christoph Jung. „Unser Ziel ist, in etwa einem Jahr eine Satzungsänderung vorzunehmen und künftig mit drei gleichberechtigten Vorsitzenden die Vereinsgeschicke zu leiten“, sagte Pintleger.