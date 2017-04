2017-04-19 07:00:00.0

Ulm Sanfter Revoluzzer am Kontrabass

Axel Kühn und sein Trio bringen im Sauschdall Jazz und Nirvana zusammen. Dabei kommen nicht nur eingefleischte Improvisationsfans auf ihre Kosten. Von Michael Peter Bluhm

Er ist ein Hallo-Wach-Mann des deutschen Jazz und wurde auch schon ein „Kurt Cobain für Bildungsbürger“ genannt. Diesem Ruf hat der Tübinger Bassist und Komponist Axel Kühn mit seinem Trio im gut besuchten Ulmer Sauschdall jetzt alle Ehre gemacht. Die perfekt auf einander abgestimmten Musiker demonstrierten den Jazz der Zukunft und stellten ihr neues Album vor, das nicht von ungefähr mit „Zeitgeist“ betitelt ist. In diesem Sinne haben die Jazzmusiker alle Ketten abgelegt, wagen mutige Verschmelzungen mit so unterschiedlichen Genres wie Pop, Rock und Weltmusik, sodass nicht nur eingefleischte Fans der Improvisationsmusik auf ihre Kosten kommen, sondern auch solche Zuhörer, die mit Freejazz-Meditationen nicht so viel anfangen können.

Das Axel Kühn Trio weckt mit seinen neuen Kompositionen Neugierde, überrascht und hält die Spannung bis zum Schluss des fulminanten Konzertes. Kühn spielt seinen wuchtigen Kontrabass fast wie ein Klavier, er zaubert mit der linken Hand Akkorde hervor wie auf einer Gitarre und zeigt dabei tatsächlich die gleiche Inbrunst wie der unsterbliche Nirvana-Frontmann Cobain. Nur in einem anderen Genre – oder sollte man sagen – einem anderen Zeitgeist?

Dem vielfach ausgezeichneten Jazzbassisten kommt zugute, dass er kongeniale Musikpartner hat, mit denen er seit Jahren auf Tour geht: Der leidenschaftliche Pianist Uli Möck, mit dem sich Kühn spannende Dialoge liefert, und der Drummer Marcel Gustke, der mit rhythmischer Härte die hypnotische Wirkung des Trios verstärkt.

Die Zuhörer werden gleich zu Beginn in den Bann dieser Musik gezogen: „Chaos Theory“ heißt der Opener und es wird gleich richtig gerockt. Wenn so die Post abgeht, sind die Musiker in ihrem Element und es wird darauf gepfiffen, ob man jetzt die Grenzen des Jazz übersprungen hat oder nicht. Zusammen agieren die Musiker wie ein Organismus. Gemeinsam eint sie das Ziel, die Zuhörer dort zu treffen, wo Musik die größte Wirkung erzielt: im Herzen.

„Seriösen Unsinn“ nennt Axel Kühn eines seiner ruhigen Stücke, die an diesem Abend eine Seltenheit sind: Hier kann sich das Publikum mit Wohlgefühl ein wenig ausruhen, bis es wieder im Zeitgeist-Takt abgeht und das Trio die verschiedenen Musikstile wieder durcheinander wirbelt wie ein Jongleur seine Bälle.