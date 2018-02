2018-02-11 06:00:00.0

Wiblingen Santana kommt in den Klosterhof

Gitarrist Carlos Sanstana spielt im August im in Wiblingen. Es ist das dritte bestätigte Konzert im Klosterhof.

Carlos Santana gilt als der Vater des Latin-Rock – und hat mitHits wie „Black Magic Woman“ oder „Supernatural“ ein Millionenpublikum erreicht. Dieses Jahr ist der Gitarrist wieder auf Welttournee. Und die führt ihn am Samstag, 18. August, um 19 Uhr auch nach Wiblingen in den Klosterhof. Dort wird er nach Angaben von Konzertveranstalter Provinztour die Songs seines aktuellen Albums „Power of Peace“, aber auch die Klassiker aus mehr als vier Jahrzehnten spielen: von Woodstock bis in die Gegenwart.

Wie populär Santana ist, lässt sich an einigen Zahlen ablesen: Rund 1000 Millionen Zuschauer haben seine Live-Auftritte erlebt, noch öfter gingen seine Platten über den Ladentisch. Er hat zehn Grammys und viele andere Preise gewonnen. Die Erfolgsformel der Musik von Santana besteht in der Verbindung von Rock und Blues mit lateinamerikanischen und afro-kubanischen Rhythmen sowie seinem unverwechselbarem Gitarrenstil.

ANZEIGE

Der Auftritt von Santana ist das dritte bestätigte Konzert im Klosterhof. Außerdem sind in Wiblingen die Kelly Family (16. August) und Clueso (19. August) zu Gast. (az)

Vorverkauf Karten gibt es bei Blende 22, Augsburger Straße 26, in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597.