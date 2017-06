2017-06-01 05:00:00.0

Landkreis Schädlinge schwärmen in Scharen

Was die Anzahl der Borkenkäfer betrifft, ist der Landkreis in Bayern Spitzenreiter. Waldbesitzer müssen heuer wohl mit Verlusten rechnen. Wie sie ihre Bestände schützen können. Von Dorina Pascher

In diesem Jahr sind die Borkenkäfer in der Region so zahlreich wie lange nicht mehr: Das zeigt ein Blick in eine Falle im Wald bei Holzheim, in der Tausende Insekten gefangen wurden. Experten befürchten ein „übles Käferjahr“.

Der dunkle Jeep hüpft auf und ab. Saftiges Grün leuchtet von allen Seiten in den Wagen. Konzentriert schaut Michael Kölbl auf den Waldweg vor sich. Er wirkt besorgt: „Heuer wird ein übles Käferjahr“, sagt der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm. Besonders eines der kleinen Tiere bereitet ihm Kopfzerbrechen: der Borkenkäfer. Denn durch die Wärme und Trockenheit im Mai hatte das Insekt ideale Bedingungen. Seit April 2004 wertet die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Bayern die Anzahl der Borkenkäfer in den Fallen aus. Jeder Landkreis wird dabei einzeln aufgezeichnet. Vor zwei Wochen war der Landkreis Neu-Ulm sogar bayernweit Spitzenreiter. Schätzungsweise zwischen 7000 und 10000 Käfer befanden sich in den beiden Fallen im Wald bei Holzheim. Ab 3000 gesammelten Insekten gilt laut der LWF die Gefährdungsstufe. Regional schwankt die Anzahl der Borkenkäfer stark.

Doch wie kann ein Tier, dass nur einen halben Zentimeter groß ist, eine solche Gefährdung für den Baumbestand sein? Dies liegt vor allem am Brutverhalten des Insekts. Der Borkenkäfer legt seine Eier in den Rinden von Bäumen und beschädigt so das Gewebe des Baumes. „Der Wasserfluss durch die Rinde wird unterbrochen und der Baum stirbt ab“, erläutert Michael Mayer, Forstoberinspektor des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Krumbach.

Bei guter Wasserversorgung und wenn der Baum vital ist, dann sei ein Befall von 200 bis 300 Käfern kein Problem, wie Kölbl sagt. Indem der Baum Harz absondert, schützt er sich vor den Eindringlingen. „Aber ab einer höheren Anzahl an Insekten hat der Baum keine Chance mehr“, weiß der Forstbetriebsgemeinschafts-Geschäftsführer. Die Käfer verbreiten sich rasant: Jedes Weibchen legt 100 bis 150 Eier von Frühjahr bis Herbst. Die Experten der LWF gehen davon aus, dass mehr als 100000 Käfer pro Jahr schlüpfen können. Und diese haben vor allem ein Ziel: die heimischen Fichten. In fast allen Fällen sei diese Baumart betroffen. Doch Kölbl merkt an: „60 bis 70 Prozent der Bäume hier sind Fichten. Sie sind die dominante Baumart hier.“ Daher wären sie auch am ehesten vom Befall betroffen.

Der Forstoberinspektor Mayr rät Waldbesitzern, mehr auf Mischwald setzen. So würden die Risiken für Schädlingsbefall verringert werden. Doch es sei vor allem wichtig, die Waldbesitzer zu sensibilisieren, so Mayr. Der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Kölbl empfiehlt, dass man ein- bis zweimal die Woche durch seinen Wald gehen soll. Dabei ist vor allem auf drei Dinge zu achten: Liegt Bohrmehl auf der Erde? Hat die Baumrinde kleine Löcher? Und zeigt der Baum einen erhöhten Harzfluss? Dies seien Hinweise auf einen Befall von Borkenkäfern. „Die Waldbesitzer haben dann nur eine Chance: Sie müssen die Bäume fällen und aus dem Wald wegbringen“, empfiehlt Kölbl. Mindestens 500 Meter Abstand sollten die gefällten Bäume zu gesunden haben. Dabei gilt es, schnell zu reagieren. „Innerhalb von vier Wochen muss der Baum weggebracht werden“, sagt der Geschäftsführer von der Fortsbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm. Denn in dieser Zeit kann eine neue Generation an Borkenkäfern in dem befallenen Baum heranwachsen.

Eine Falle für die Käfer, wie sie im Holzheimer Wald zu finden ist, sei wenig nützlich für Waldbesitzer. Denn die diene lediglich dazu, die Insekten zu zählen und zu beobachten. Mittels eines Lockstoffes werden die Borkenkäfer an die Falle herangelockt. Berauscht vom Pheromon fallen sie dann in eine Auffangkiste. Bernd Karrer, Forstamtmann beim AELF Krumbach, warnt aber die Waldbesitzer: „Wer jetzt fünf Borkenkäfer-Fallen in seinem Wald stellt und dann hofft, dass die Borkenkäfer weggehen, der liegt falsch. Der lockt wahrscheinlich noch mehr der Insekten an.“

In Illertissen gebe es weniger Probleme mit den Schädlingen. Da die Böden dort tiefgründiger seien, bekommen die Bäume mehr Wasser, wie Karrer erläutert. Die Pflanzen seien daher widerstandsfähiger gegen die Käfer. Doch sei das keine Entwarnung. Auf was Waldbesitzer sich tatsächlich gefasst machen müssen, werde der Sommer zeigen.

Beratung Informationen und Hilfe bietet das AELF Krumbach: Telefon: 07302/9249943, E-Mail: michael-mayr@aelf-lr.bayern.de; Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm: Telefon: 07303/9034749, E-Mail: fneuulm@t-online.de