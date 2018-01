2018-01-16 06:00:00.0

Neu-Ulm Schal-Spezialist Passigatti wird weitergeführt

Es geht doch weiter für Passigatti. Eine Firma aus Hessen hat die Markenrechte des Neu-Ulmer Modelabels übernommen.

Erst Ende Oktober hatte, wie berichtet, der Accessoires-Spezialist aus Neu-Ulm verkündet, den Betrieb zum Jahresende 2017 einzustellen. Die in Lauterbach (Hessen) ansässige Firma Fashion Accessoires & Bodywear hat jetzt nach Angaben des Fachmagazins Textilwirtschaft die Markenrechte der Giorgio Passigatti GmbH übernommen.

Alexander Passigatti, bisheriger Eigentümer und Geschäftsführer von Passigatti, soll mit einem Teil des bestehenden Design-Teams langfristig beratend zur Seite stehen. An der modischen Ausrichtung solle sich nichts ändern. Die neue Kollektion zur aktuellen Orderrunde Herbst/Winter 2018 werde erstmals zur Messe CPD im Düsseldorfer Showroom gezeigt, neue Partnerschaften mit Einzelhändlern seien geplant.

Die Firma Passigatti gibt es seit fast 70 Jahren, doch zuletzt machte wie berichtet ihr vor allem die Online-Konkurrenz zunehmend zu schaffen. Passigatti wurde 1950 gegründet. Aus der kleinen Schalmanufaktur entwickelte sich ein Fashionlabel, das Modegeschäfte weltweit mit Schals, Tüchern und Accessoires beliefert. Mit seinen Nischenprodukten war Passigatti lange erfolgreich. In den vergangenen Jahren verzeichnete der Schal- und Tücher-Spezialist jedoch rückläufige Umsätze. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen mit 50 Beschäftigten eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von rund acht Millionen Euro. Zu wenig, um profitabel zu arbeiten. „Ein zunehmender Wettbewerbsdruck, ein harter Preiskampf und stetig geringere Margen in den vergangenen Jahren haben uns zu dieser Maßnahme gezwungen“, teilte die Firma im Oktober mit. Nun bleibt zumindest der Name erhalten. (heo)