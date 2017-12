2017-12-28 06:00:00.0

Reutti Scharfe Schüsse zum Start ins Jubiläumsjahr

Die Chorgemeinschaft Reutti-Jedelhausen zeigt eine Krimikomödie. Darin geht es um die Liebe, ungebetenen Besuch und zwei Bankräuber.

2018 wird für die Chorgemeinschaft Reutti-Jedelhausen ein besonderes Jahr: Sie feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Geplant sind aus diesem Anlass unter anderem zwei große Konzerte. Zum Start ins Jubiläumsjahr steht aber erst mal Laientheater auf dem Programm. In der Gemeinschaftshalle in Reutti wird die Krimikomödie „Ein gemütliches Wochenende“ von Jean Stuart gezeigt.

Schriftsteller Rainer will ein gemütliches Wochenende mit Moni verbringen. Doch da taucht plötzlich Freund Emil mit seiner Freundin Natalie auf. Als ob das nicht schon genug wäre, hat er gleich noch Rainers Ehefrau Nadine und deren Mutter Simone mitgebracht. Rainer versucht alles, um seinen ungebetenen Besuch wieder loszuwerden, schließlich wird auch seine Geliebte bald bei ihm auf der Matte stehen. Doch dieses Unterfangen erweist sich als noch komplizierter, denn zwei Bankräuber brechen in das Haus ein und nehmen alle als Geiseln. Wie wird dieses gemütliche Wochenende wohl enden?

Das Stück „Ein gemütliches Wochenende“ wird viermal aufgeführt

Gespielt wird das Stück am Samstag, 13. Januar, und Samstag, 20. Januar, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass eineinhalb Stunden vor Beginn) sowie Sonntag, 14. Januar, und Sonntag, 21. Januar, jeweils um 18.30 Uhr (Einlass eine Stunde vor Beginn). Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Haarstudio Sandra in Reutti (Telefon 0731/ 20604666).

Obwohl momentan die Gemeinschaftshalle nicht bewirtschaftet wird, müssen die Zuschauer bei den Vorführungen nicht hungern. An den Samstagen ist die Halle mit Tischreihen eingedeckt, und Besucher erhalten im Foyer eine Auswahl an warmen Speisen und kalten Getränken. An den Sonntagen (mit Theaterbestuhlung) erhalten die Besucher Snacks und Getränke vor Beginn der Aufführungen und in den Pausen. (az)