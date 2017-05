2017-05-08 04:59:00.0

Neu-Ulm Schauen, shoppen, staunen

Mehrere Aktionen lockten am Wochenende Besucher in die Neu-Ulmer Innenstadt. Doch nicht immer spielte das Wetter mit. Wer davon profitierten – und wem es das Geschäft verhagelte. Von vom dorina pascher

Dem Regen trotzen am Sonntag die Besucher und Aussteller des Kunsthandwerkmarktes am Petrusplatz. Die Kauflaune war bei samstags bei sonnigen Wetter etwas besser.

Volle Parkplätze, viele gut gelaunte Menschen und am Sonntag geöffnete Geschäfte – das war Neu-Ulm am Wochenende. Denn gleich mehrere Verkaufsaktionen lockten Gäste an zwei Tagen in die Innenstadt: Die Sonnenstrahlen im Gesicht und die Jacke auf den Armen: Der Kunsthandwerkmarkt zog am ersten Tag viele Menschen an. Sehr zur Freude der 84 Aussteller, die auf dem Petrusplatz ihre selbst gemachten Produkte präsentierten. Und da war Einiges vertreten: Von liebevoll gestalteten Fingerpuppen, über bunte Glasperlen bis hin zu weichen Lederhandtaschen.

Der Neu-Ulmer Kunsthandwerkmarkt lockte nicht nur lokale Aussteller vor die Petruskirche. Martin Wichlinski ist extra aus der Nähe von Breslau hergereist, um den Neu-Ulmern seine Kunstwerke aus Glas vorzuzeigen. „Bei uns in Polen gibt es nicht so viele Märkte, das ist nicht so beliebt wie hier in Deutschland“, berichtete Wichlinski. Er stellte zum ersten Mal in Neu-Ulm aus.

Anders Silke Kellner vom Atelier unter Bäumen. Die Goldschmiedin hat schon öfters auf dem Markt ausgestellt und weiß: Ihr Erfolg ist nicht nur wetterabhängig: „Ich fand es besser, als wir am Muttertags-Wochenende ausstellen konnten. Da sind viele Töchter mit ihren Müttern unterwegs gewesen. Nun kommt ein völlig anderes Publikum“, ist die Schmuckgestalterin überzeugt. Samstagmittag war sie frohen Mutes für die Ausstellungstage: „Mein Gefühl ist super, weil ich bereits etwas verkauft habe“, sagt Kellner und lacht.

Wettertechnisch konnten die zwei Tage kaum unterschiedlicher sein. Schien am Samstag noch die Sonne vom Himmel, brachte der Sonntag Regen und frische Temperaturen. Dies kam vor allem der Glacis-Galerie zu Gute. Bereits um 14 Uhr war das Parkhaus voll belegt und auch bei den Essensstände war jeder einzelne Platz besetzt, wie Centermanager Tim Mayer berichtet. Daher zieht er am Sonntagnachmittag eine positive Zwischenbilanz für den Tag: „Für uns hätte es nicht besser laufen können“, ist sich der Centermanager sicher.

Auch in den Geschäften ist die Stimmung heiter. „Die Atmosphäre bei den verkaufsoffenen Sonntagen ist immer etwas lockerer und wir Verkäuferinnen putzen uns dann immer ganz besonders raus“, sagt Sabrina Köngeter von der Douglas-Filiale in der Glacis Galerie. Die Kosmetikverkäuferin ist überzeugt, dass an diesem Tag ein ganz bestimmtes Publikum kommt: Vor allem Familien und Leute von außerhalb würden den Tag für einen Bummel nutzen. „Das ist auch sehr gut, weil wir so neue Kunden gewinnen können“, ist Köngeter überzeugt.

Gleich am Eingang der Glacis Galerie wartet Caroline Barth vom Erlebnisgeschenke-Anbieter Jochen Schweizer auf Kunden. „Dafür, dass es draußen so nass ist, sind die Leute richtig gut drauf.“ Fast überrannt wurde Tobias Rocholl mit seinem Waffelstand „Oh my Waffle“. Bereits um 17 Uhr musste er das Schild „ausverkauft“ vor seine Bude hängen. „Damit hätte ich nicht gerechnet.“

Resistent gegen Wind und Regen waren die Gäste der Sportwagen-Charity vor dem Möbelhaus Mahler. „Wir sind sehr erfreut, dass trotz dem Wetter die Veranstaltung so eine Resonanz hat“, sagt Andreas Buchecker, Mit-Organisator der Wohltätigkeitsveranstaltung. Vor dem Möbelhaus sammelten sich Jaguars, Porsches und Mustangs – und wer wollte, konnte gegen eine Spende von 30 Euro in einem der Sportwagen mitfahren. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an den Förderkreis für tumor- und lekämiekranke Kinder in Ulm. Die dürfen sich nicht nur über das Geld freuen, sondern konnten selbst in einem der 95 schnellen Schlitten mitfahren.

Durchwachsen war dagegen die Bilanz auf dem Kunsthandwerkmarkt. Ursula Wagner sieht das aber gelassen: „Es hätte schlimmer sein können.“ Für sie ist der Sonntag „normal“ verlaufen. „Es ist oft so: Am ersten Tag kaufen die Leute ein und am zweiten wollen sie nur schauen“, weiß die Keramikerin. Ihr gegenüber sitzt Heike Rösch-Noll unter der tropfenden Zeltplane. Die Künstlerin aus Ummendorf bei Landsberg verzeichnet zumindest ein kleines Plus nach den zwei Markttagen und ist sich sicher: „Der verkaufsoffene Sonntag hat geholfen, dass ein paar mehr Leute bei uns vorbeischauen.“ »Kommentar