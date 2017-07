2017-07-02 07:01:00.0

Ulm Schauspielerin kehrt als Autorin zurück

Karen Köhler war für eine Saison Ensemblemitglied in Ulm. Dort begann auch ihre Karriere als Schriftstellerin. Als solche gastierte sie nun bei den Theatertagen. Von Dagmar Hub

Am Freitag haben in Ulm die 23. Baden-Württembergischen Theatertage begonnen. Ein Name, der im Programm mehrfach erscheint: Karen Köhler, in Hamburg lebende und derzeit im Jugendbereich viel gespielte Autorin. Köhler war in der Spielzeit 2006/07 Mitglied des Schauspiel-Ensembles am Theater Ulm und stand unter anderem in Elfriede Jelineks „Ulrike Maria Stuart“ als RAF-Terroristin Ulrike Meinhof auf der Bühne.

Mit dem Schreiben von Stücken begann sie in Ulm. Wie es zu ihrem ersten Werk, dem Kinderstück „Kiki, das Huhn“ kam, erinnert sich Köhler: Intendant Andreas von Studnitz sei auf der Suche gewesen nach einem Kinderstück für seine zweite Spielzeit in Ulm. „Wir saßen eines Abends etwas bierlaunig nach der Probe in der Kantine und überlegten gemeinsam, was man machen könnte. Am nächsten Tag habe ich Andreas ungefragt eine Geschichte geschickt, die ich für meine Nichte geschrieben hatte.“ Der Intendant habe diese dann gelesen und gesagt: „Mach daraus ein Kinderstück!“ Der Beginn einer neuen Karriere: „Dass ich mich mittlerweile als Autorin etabliert habe, erscheint mir manchmal wie ein Wunder“, so Köhler. Ihre Jugendstücke liefen erfolgreich in ganz Deutschland, ihr Debüt im Abendspielplan werde sie 18/19 am Berliner Ensemble haben. Im Moment arbeitet sie an ihrem ersten Roman. Der 2014 erschienene Erzählungsband „Wir haben Raketen geangelt“ wurde in verschiedene Sprachen übersetzt.

Die Bühne betritt Köhler nur noch selten. „Zuletzt vor zwei Jahren mit Sandra Hüller in den Münchner Kammerspielen. Wir haben da gemeinsam eine Lesungs-Performance mit einer meiner Erzählungen gemacht.“ Sie finde nicht mehr genügend Zeit für die Bühne. „Obwohl ich es manchmal vermisse, denn das Schreiben ist ein so wahnsinnig einsamer Prozess und die Arbeit am Theater ja ein gemeinsamer.“ Dann sei da noch der Körper: „Als Spielerin ist er selbstverständlich Teil deiner Arbeit. Beim Schreiben biegt man ja gerade mal die Finger.“

Die Figuren aus dem Erzählband „Wir haben Raketen geangelt“ überstehen Schweres nicht ohne Trauer, aber mit einem Lächeln: „Meine Themen im Erzählungsband sind ja ziemlich Hardcore. Ich erzähle von Krebs, Suizid, Alkoholismus und Vergewaltigung, und ich erzähle davon mit Leichtigkeit. Man kann, glaube ich, Schweres besser erzählen, wenn man es etwas anhebt.“ Alle Erzählungen seien aus der Ich-Perspektive geschrieben, alle Protagonistinnen Frauen, die sich mit einer gewissen Stärke „der Unbill des Lebens entgegenstemmen“. Es sei ihr wichtig, starke Frauenfiguren zu schaffen, die keine Opfer sind. „Ich möchte gerne das Bild der Frau in der Literatur mitentwerfen können“, sagt Köhler. Damit habe sie als Schauspielerin am Theater auch Probleme gehabt, speziell bei den Klassikern. „Nehmen wir mal als Beispiel Goethe und seine Frauenbilder, die ja heute noch auf der Bühne gezeigt werden. Da ist dann schon im Namen ‚Gretchen‘ eine Verkleinerung eingeschrieben. Warum nicht Margarete? Heute würde eine sitzengelassene Alleinerziehende ganz anders reagieren als in ‚Faust‘. Selbst wenn die Inszenierung modern sein will, bleibt man textlich doch in einem vollkommen überholten Frauenbild hängen. Dagegen möchte ich anschreiben.“

An ihre Ulmer Zeit erinnert sich Köhler vor allem an eines – an Arbeit. „Es ist schon Wahnsinn, wie viel man an einem kleineren Theater wie dem in Ulm arbeiten muss, um so einen Spielplan zu stemmen. Ich freue mich trotzdem auf ein Wiedersehen.“

Karen Köhler ist bei einem Autorengespräch am Samstag, 8. Juli, im Theaterfoyer um 15 Uhr gemeinsam mit Dirk Laucke und Lisa Sommerfeldt zu erleben. Aus „Wir haben Raketen geangelt“ liest sie um 22 Uhr in der Podium-Bar. Ihr Jugendstück „Helden! Oder warum ich einen grünen Umhang trage und gegen die Beschissenheit der Welt ankämpfe“ steht am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr und 13.30 Uhr auf Programm. „Er. Sie. Es.“, folgt am Freitag, 7. Juli, um 11 und 13.30 Uhr.