2017-07-13 15:01:00.0

Ulm/Neu-Ulm Schichtarbeit macht unzufrieden

Mitarbeiter von Metallbetrieben in Ulm/Neu-Ulm sehen laut einer Umfrage ihre Gesamtsituation oft positiv. Allerdings identifiziert die Gewerkschaft bedenkliche Tendenzen. Von Oliver Helmstädter

Die Sorge um den Arbeitsplatz ist bei den Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie geringer geworden: 2013 machten sich noch um die 35 Prozent starke oder sehr starke Sorgen, bei der aktuellen Umfrage waren es fast zehn Prozent weniger. Die Gewerkschaft IG Metall Ulm befragte über 14 000 Beschäftigte aus 41 Betrieben und kam so zu diesem Ergebnis.

Allerdings sieht Petra Wassermann, Geschäftsführerin und Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ulm, ganz klar Bereiche, in denen die Unzufriedenheit brodelt. Beispielsweise sei ein Ergebnis der Studie, dass Schichtarbeiter besonders durch einen hohen Arbeitsdruck belastet seien. Bei der Umfrage 2013 fühlte sich etwa die Hälfte bei der Arbeit gehetzt und unter Zeitdruck. Dieser ohnehin schon hohe Wert ist 2017 noch gestiegen auf knapp 60 Prozent. Dies stehe im Konflikt mit stetigen Forderungen der Arbeitgeber zu immer mehr Flexibilität. Sich oft ändernde Arbeitszeiten stehen auch der Forderung der Belegschaften nach mehr Planbarkeit für eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gegenüber. Und es ist keine kleine Gruppe, die öfters unzufrieden ist: In der Region Ulm sind etwa ein Viertel der Antwortenden Schichtarbeiter. Über 80 Prozent der Befragten haben zwar planbare Arbeitszeiten. „Das ist viel“, sagt Wassermann. Und betont aber auch, dass dies bedeute, dass umgekehrt etwa 20 Prozent keine planbaren Arbeitszeiten haben. In etlichen Betrieben seien es sogar über 25 Prozent der Beschäftigten, die aufgrund der Arbeit ihre Freizeit nicht planen können.

Friedrich Beck, Betriebsratsvorsitzender bei Evobus und Mitglied im IG Metall Ortsvorstand, vermutet, dass die Umfragewerte in seinem Betrieb derzeit schlechter ausfallen würden, als zur Zeit der IG-Metall-Befragung. Wie berichtet, sorgt eine Neuausrichtung der Montage im Werk Neu-Ulm für allerlei Fragezeichen. So ist aus Gewerkschaftssicht immer noch nicht klar, wie der Wegfall der Produktion von Stadtbussen als Ausgleich für die saisonal sehr schwankende Reisebusproduktion aussehen solle. Und außerdem ändert sich durch die Nichtweiterbeschäftigung von fast 300 Leiharbeitern allerhand in der Zusammensetzung der Montage-Gruppen. Doch wohin die Stimmungs-Tendenz bei Evobus geht, habe die Umfrage verdeutlicht: Die Mitarbeiter in der Produktion („direkter Bereich“) seien unzufriedener als die Beschäftigten in der Verwaltung („indirekter Bereich“). Die 35-Stunden-Woche sei bei Evobus ohnehin nur noch ein theoretisches Konstrukt: In der Montage seien im ersten Halbjahr mehr als 40 Arbeitsstunden pro Woche die Norm, die dann in der zweiten Jahreshälfte „abgefeiert“ werden.

Von einer „irrationalen Besorgnis“ in der Belegschaft spricht Roland Rüssel, Ulmer Betriebsratsvorsitzender des Motorenherstellers Deutz. Fast ein Viertel der Ulmer Deutz-Belegschaft habe angegeben, Angst um den eigenen Job zu haben. Dabei laufe es derzeit blendend bei Deutz und wirtschaftliche Probleme seien nicht in Sicht. Allerdings, so Rüssel, beschäftige Deutz viele Leiharbeiter, die freilich andere Sorgen hätten als die Stammbelegschaft. Ein ähnliches Bild bietet sich bei einem anderen Ulmer Schwergewicht der Ulmer Industrie: Je nach Abteilung haben bei Hensoldt, der Ex-Airbus-Tochter, 30 bis 50 Prozent Sorgen um den Job. „Der Wert ist konstant hoch“, sagt Armin Maier-Junker, der Betriebsratsvorsitzende, und vermutet, dass dies mit den häufigen Inhaber- und Namenswechseln zusammenhänge. Denn die Auftragslage sei ebenso konstant hoch.

Faktoren die zu großer Unzufriedenheit führten seien überlange Arbeitszeiten, mangelnde Planbarkeit, Arbeit am Wochenende und ständiger Leistungsdruck, so Wassermann. Über 95 Prozent der Befragten, erwarten von der Politik, dass der Arbeitszeit in Zukunft gesetzliche Grenzen („Arbeitszeitgesetz“) gesetzt werden. Und das, obwohl „nur“ knapp ein Viertel der Befragten regelmäßig über 40 Stunden die Woche arbeitet.