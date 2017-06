2017-06-05 19:15:00.0

Neu-Ulm Schlägerei vor Hochzeitssaal:

Zu einem großen Polizeieinsatz ist es am Samstagabend am Rande einer Feier in Neu-Ulm gekommen. Zwei Ulmer wurden angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Insgesamt 13 Polizeistreifen aus Neu-Ulm und Umgebung waren wegen der Schlägerei im Einsatz. Foto: Symbolfoto Alexander Kaya