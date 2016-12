2016-12-23 12:59:00.0

Ulm Schlagkräftige Satire aus dem Jenseits

Walter Sittler liest im Roxy aus dem Nachlass des Kabarettisten Dieter Hildebrandt – und zeigt, warum dieser gerade heute fehlt. Von Florian L. Arnold

Walter Sittler liest Dieter Hildebrandt, spielt Hildebrandt – ja, manchmal hatte man bei diesem ebenso kurzweiligen wie fordernden Abend im Roxy den Eindruck, Hildebrandt selbst stünde da vor einem, um sich mit leicht erhitztem Temperament über Verblödung, politische Geisterfahrer und Konsorten zu erregen. Allein, er kann selbst nicht dabei sein: „Dieter ist ja nun längerfristig verhindert“, so Sittler mit einem Humor, der dem Fehlenden sicher gut gefallen würde.

Gegeben wird Hildebrandts letztes Kabarettprogramm, das zwar fertig geschrieben wurde, dann aber nicht mehr von Hildebrandt selbst auf die Bühne gebracht werden konnte. Er starb am 20. November 2013. Er hätte sich für die Vermittlung dieser letzten Texte kaum einen engagierteren Partner als Sittler wünschen können – der, wie er am Ende des Abends fast kleinlaut gesteht, Hildebrandt nie persönlich kennenlernte. Und doch verbindet beide die Liebe zu kritischem Denken, die Abneigung gegen Haltungslosigkeit und Selbstgerechtigkeit. Sittler bezog beispielsweise bei „Stuttgart 21“ Stellung und wurde dafür von CDU-Politikern angefeindet.

In Hildebrandts Texten kann der Schauspieler aufgehen und man merkt ihm an, wie sehr viele Aussagen und Statements in diesen Texten auf seiner Wellenlänge liegen. Mit großer Empathie setzt Sittler Hildebrandts Gedanken zu einem „Verblödungswachstumsbegrenzungsgesetz“ um und auch der Satz „Mancher Politiker würde durch sein Abtreten endlich seinen Eid erfüllen, nämlich Schaden vom Volk abzuwenden“, liegt Sittler sichtlich.

Wie sehr einer vom Schlage Hildebrandts in der flach gewordenen Kabarettlandschaft fehlt, zeigt sich an diesem Abend mit nahezu jeder Zeile. Hildebrandt poltert nicht, wenn er schimpft, dann hat das Charme und Esprit. Und Sittler, mit silbergrauer Wellenmähne und klarem, lebendigem Vortrag, zelebriert jeden dieser Sätze und Gedanken. Hildebrandt liebte es, hinter die Spiegel der Sprache zu sehen: „Meinungsaustausch“ etwa. „Ich will doch meine Meinung nicht austauschen, erst recht nicht mit jemand anderem. Ich bin ja froh, dass ich eine Meinung habe!“: Noch so ein Satz, den auch Sittler gesagt haben könnte. Hildebrandt sah seine Texte und Bücher als eine Folge von „nicht abgestimmten Schwachheiten“ – er entblöße sich in jedem Text, nur merkten das viele nicht. Vor allem aber kann der 2013 verstorbene Kabarettist immer noch „Denkzettel“ verteilen, an diesem Abend durch Sittler, der die Denk-Zettel auf der Bühne hat und daraus herrliche Bonmots und Beobachtungen Hildebrandts vorträgt. Auch in seinem letzten Programm prangerte Hildebrandt die Politikerkaste, Steueroasen und -gesetze, Rettungsschirm und Verfassungsschutz an: „Mir laufen Schauer über den Verstand“, ätzt Hildebrandt. Obwohl die Texte ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sind sie so zutreffend und frisch, als wären sie erst gestern entstanden. Dass Hildebrandts kritisches Denken heute mehr denn je gebraucht würde – das transportierte Walter Sittler in der Roxy-Werkhalle mit umwerfendem Charme und Schmiss.