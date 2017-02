2017-02-03 09:04:00.0

Weissenhorn Schlossgaststätte hat einen Pächter

Andreas Kierndorfer will das Restaurant im Sommer eröffnen. Der Attenhofer Gastronom hat aber noch mehr vor. Von Jens Noll

Wer Gelegenheit hat, einen Blick ins Erdgeschoss des Neuffenschlosses zu werfen, bekommt allmählich einen Eindruck davon, wie die Schlossgaststätte einmal aussehen soll. Schon lange fragen sich viele Weißenhorner, wer denn Pächter des neuen Restaurants in der Innenstadt wird. Jetzt steht fest: Die Stadt hat Andreas Kierndorfer den Zuschlag gegeben.

In Weißenhorn ist der Gastronom kein Unbekannter, schließlich betreibt er schon seit einiger Zeit „Neumaiers Hirsch“, ein Gasthof mit Landhotel in Attenhofen. Mit der Schlossgaststätte, dessen ist sich der 60-Jährige bewusst, wird er ein Restaurant übernehmen, auf das besonders viele Menschen schauen werden – allen voran Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt. Doch der machte gegenüber unsere Zeitung bereits deutlich, dass er vom Konzept des Gastronomen überzeugt ist.

Welche Art von Küche Kierndorfer seinen Gästen künftig im Neuffenschloss anbieten wird, will er selbst noch nicht verraten. Es soll jedenfalls nichts Exotisches sein. „Das passt nicht zu uns“, sagt er. Sein Ziel ist, das Weißenhorner Gastronomieangebot weiter aufzuwerten und auszubauen. In Konkurrenz zum Barfüßer Brauhaus gegenüber und zu den italienischen Restaurants in der Innenstadt will er jedenfalls nicht treten. „Wir wollen den Bürgern einen zusätzlichen Grund geben, in der Stadt zu bleiben und auch Leute von außerhalb anlocken“, sagt Kierndorfer.

Einen genauen Eröffnungstermin gebe es noch nicht, das hänge vom Fortschritt der Umbauarbeiten und von der Freigabe durch die Aufsichtsbehörden ab. „Vor dem 1. Juli wird das nichts“, sagt Kierndorfer. Damit könnten die zukünftigen Gäste auch gleich in den Genuss der Außenbewirtschaftung kommen. „Wir haben die Schlossterrasse auf der Südseite und den Schlossplatz auf der anderen Seite“, sagt der Gastronom. „Und dazwischen das uralte Gewölbe – ein sehr reizvolles Ambiente.“ Wobei er auch zugeben muss, dass die Aussicht von der Schlossterrasse momentan noch kein Traum ist. Doch auch die Stadt ist daran interessiert, das Areal des ehemaligen Busbahnhofs an der Illerberger Straße mit dem Kiosk möglichst bald umzugestalten. Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt. Auch der neue Name des Restaurants steht im Übrigen noch nicht fest.

Während die Handwerker im Erdgeschoss des Neuffenschlosses noch einiges zu tun haben, werden im Hirsch in Attenhofen bald die Umbauarbeiten abgeschlossen sein, wie Kierndorfer berichtet. Ende Februar, pünktlich zum Rosenmontagsball, stehe der frisch renovierte Saal wieder zur Verfügung – mit neuer Deckengestaltung, neuen Fenstern, neuem Licht, neuer Technik und neuem Eichenboden. „Dann haben wir auch eine schöne Tagungsmöglichkeit für Firmen“, fügt der 60-Jährige hinzu.

Direkt in Weißenhorn hat der Investor neben der Schlossgaststätte noch ein weiteres Projekt am Laufen: den Umbau der Molfenter-Villa an der Illerberger Straße. Kierndorfers Pläne sehen vor, neben dem bestehenden Gebäude einen Neubau zu errichten. Denn die Villa an sich biete zu wenig Fläche für Gastronomie, sagt er. Der alte Baumbestand um die Villa herum eigne sich wunderbar für einen typisch bayerischen Biergarten. „So etwas gibt es in Weißenhorn noch nicht“, sagt Andreas Kierndorfer. Umgesetzt wird dieses Projekt seiner Einschätzung nach wohl erst 2018.