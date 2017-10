2017-10-11 07:00:00.0

Senden Schöner wohnen in Senden

Im Städtebaukonzept werden Projekte für die nächsten Jahre vorgestellt. Dabei sollen Häuser modernisiert und Platz für Hobbys geschaffen werden. Von Carolin Oefner

Das Städtebaukonzept (kurz Isek) für Senden ist beschlossen. Es umfasst zahlreiche Ideen und Pläne, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Wir stellen in einer Reihe einen Teil der Projekte vor. Der letzte Teil der Serie: Wohnen und Freizeit

Die Innenstadt als lebendige Mitte Sendens: Um das zu erreichen, haben Verwaltung und Stadträte vieles geplant, zum Teil aus Ideen der Bürger. Ein Überblick.

Wohnbau: Welche Arten von Wohnungen werden in Senden benötigt? Viele Einfamilienhäuser oder eher mehrere Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen? Die Stadt will den Bedarf analysieren lassen. Dabei spielt auch das Aussehen eine Rolle: Die Flächen sollen so ausgewählt, geplant und bebaut werden, dass das Stadtbild geordnet aufgebaut ist. Mögliche Umsetzung: kurz bis mittel.

Wohnumfeld: Sendens Wohnviertel sollen schöner werden. Der größte Teil stammt laut den Isek-Untersuchungen aus den 60er- oder 70er-Jahren – und sieht auch dementsprechend aus. Die Mehrfamilienhäuser, etwa an der Schubert-, Bahnhof- oder Grillparzerstraße, „weisen kein zeitgemäßes Wohnen auf“, schreiben die Isek-Planer in ihrem Konzept. Die Gebäude müssen saniert werden. Zudem bestehen die freien Flächen aus Stellplätzen und nur wenig Grün. Die Stadt will ein Konzept entwickeln, mit dem die Wohnquartiere lebenswerter gestaltet werden sollen. Sie befinden sich im Sanierungsgebiet des Isek – auch Eigentümer können also Förderungen für Sanierungen bekommen. Umsetzung: mittel.

Kultur und Marketing: Hat Senden ein Alleinstellungsmerkmal – oder gibt es Potenzial, um eines zu entwickeln? Das soll ein Kultur- und Marketingkonzept klären. Durch ein potenzielles Leitbild könnte sich Senden nicht nur von anderen Städten abheben, es ließe sich auch die zukünftige Entwicklung der Stadt in diese Richtung steuern. Als Beispiel werden in den Unterlagen „Einkaufsstadt Senden“, „Das Tor zu Ulm“ oder die Industriekultur genannt. Zudem sollen überregional bedeutsame Freizeit- und Kultureinrichtungen ausgebaut und bekannt gemacht werden. Dabei denkt die Stadt an das See- und Hallenbad und eine Verlegung der Bibliothek ins Bürgerhaus. Außerdem könnte möglicherweise ein archäologisches Museum entwickelt werden. Umsetzung: mittel bis lang.

Freizeithalle: Die Bürger in Senden wünschen sich eine multifunktionale Halle mit Minigolf, Klettern und Billard als Vorschlag. Die Stadt möchte prüfen, ob sich diese Idee realisieren und damit das Freizeitangebot in Senden erweitern lässt. Ob Bedarf besteht und wo die Halle entstehen könnte – etwa an der alten Weberei –, soll eine Analyse klären. Umsetzung: mittel bis lang.

See- und Hallenbad: Das Bad muss dringend saniert werden. Wie bereits berichtet, haben sich die Stadträte für den Erhalt der Anlage ausgesprochen. Auch wenn eine Sanierung wohl viel Geld kosten wird, das die Stadt nur bedingt zur Verfügung hat. Größte Punkte sind das Außenbecken, der Rutschenturm und die Fassade. Umsetzung: kurz.

Kapelle Ay: Auch die Rokoko-Kapelle braucht eine Auffrischung. Wie berichtet, soll die Sanierung an der Maria-Hilf-Kapelle in Ay im Frühjahr beginnen. Seit Ende 2013 ist das Kirchlein geschlossen, weil damals überraschend ein Teil der Decke eingebrochen war. Die Stadt gibt einen Zuschuss zu den Arbeiten und will zudem prüfen, ob und wie sich das Umfeld mit dem Kriegerdenkmal aufwerten lässt.