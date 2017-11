2017-11-14 14:40:18.0

Ulm Schon wieder Amok-Fehlalarm

Der Einsatz dauert noch an. Stadtverwaltung spricht bereits von einer technischer Panne. Von Oliver Helmstädter

Schon wieder Amok-Fehlalarm an der Friedrich-List-Schule. Und zwar doppelt: Um 11 Uhr und um 13.30 Uhr schellte es am Dienstag bei der Polizei. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagt, gebe es „keinen Hinweis auf einen Echtalarm“. Der Einsatz dauere in Sachen zweiter Alarm allerdings noch an. Der Unterricht wurde für heute beendet. Über die Anzahl der eingesetzten Kräfte wollte der Sprecher nichts sagen. Über die Gründe, die den Alarm ausgelöst haben auch nichts. Gerhard Semler, der Leiter der Abteilung Bildung und Sport, spricht allerdings auf Anfrage von einer technischen Panne, die am Dienstag gleich zwei Fehlalarme ausgelöst hätten. Vermutlich wegen Arbeiten an der Elektroanlage. Damit wurden an der List-Schule binnen weniger Monate drei Amokfehlalarme ausgelöst: Der erste zu Beginn des Schuljahres im September. Und dann heute gleich zwei – um 11 Uhr und um 13.30 Uhr. „Das sind drei Fehlalarme zu viel“, sagt Semler. Die Polizei habe in allen drei Fällen sehr professionell reagiert und sei mit Sondereinsatzkommandos schwer bewaffnet angerückt. Der Schreck sitze bei vielen Schülern immer noch tief. Dutzende Polizeiautos standen wie schon im September gedrängt am Hafenbad. Der Kornhausplatz und die Rosengasse wurden erneut mit Bändern abgesperrt. Und wieder waren wieder schwer bewaffnete Spezialkräfte mit Maschinenpistolen in der Hand, und Rammböcken auf der Schulter zu sehen. Ein furchterregender Anblick. Wegen nichts und wieder nichts. Semler verstehe, dass bei Eltern, Schülern und Lehrern große Verärgerung darüber bestehe, dass diese Amok-Alarmanlage ganz offensichtlich derzeit nicht zu kontrollieren ist. Die List-Schule ist nach Angaben von Semler die einzige Schule die Ulm, die offensichtlich Probleme mit der Amok-Alarmanlage habe. Und dass, obwohl alle Anlagen in Ulmer Schulen grundsätzlich gleich konstruiert seien. Die Ausführungen bei großen Schulen wie der List-Schule oder auch der Robert-Bosch-Schule seien allerdings weit komplexer als bei kleineren Schulen. Nun würde mit Hochdruck in Zusammenarbeit mit dem Hersteller und Technikern die Suche nach dem Fehler im System angegangen. Erneut. Bereits im September wurde angekündigt, dass das Problem behoben werde. Am morgigen Mittwoch soll wie geplant Unterricht stattfinden. (heo)