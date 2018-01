2018-01-04 11:29:00.0

Neu-Ulm Schon wieder: Chlorgas-Alarm im Neu-Ulmer Hallenbad

Im Neu-Ulmer Hallenbad hat es erneut einen Chlorgas-Einsatz gegeben. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

Vermutlich liege ein Defekt des in dem Raum installierten Messgerätes vor, teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Dieses könne kurzfristig nicht ausgetauscht werden. Zum Zeitpunkt der Alarmierung hätten sich noch keine Badegäste vor Ort befunden - das Bad hätte erst um 12.30 Uhr aufgemacht. Aus Sicherheitsgründen bleibe das Hallenbad die kommenden Tage, bis einschließlich Montag, 8. Januar, geschlossen.

Nach der Chlorgas-Panne Ende vergangener Woche war das Bad erst am Mittwoch wieder geöffnet worden. Am Freitag vergangener Woche war eine geringe Menge des Gases ausgetreten. Grund der Panne war offenbar ein defektes Ventil an einer der Chlorgas-Flaschen, die in einem gesonderten Raum aufbewahrt werden. Eine 56-jährige Angestellte wurde leicht verletzt. Sie wurde wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Nach den Feiertagen war ein Techniker im Bad gewesen und hatte sich die Lage vor Ort angeschaut. Nachdem er Entwarnung gegeben hatte, entschied die Stadt, die Freizeiteinrichtung wieder zu öffnen.