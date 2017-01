2017-01-29 21:00:00.0

Neu-Ulm/Ulm Schrottplatz Donau: Auf dem Grund schlummern viele Geheimnisse

In Europas zweitlängstem Fluss liegt so mancher Müll. Das wissen Mitarbeiter des THWs nur zu gut, die regelmäßig Waffen oder Tresore herausfischen – und auch alte Brücken. Von Katharina Dodel

Teile der alten Schillerbrücke, vier Fahrräder und ein altes Boot waren die Ausbeute der Bergungsaktion am Samstag in der Donau (oberes und linkes Bild). Mit dabei waren neben vier THW-Helfern auch ein Dutzend städtischer Mitarbeiter. Taucher Robert Mayer (oberes Bild) stand die ganze Zeit im Wasser mit dabei. Auch bei der Bergung der MS Donau am Abend zuvor war er mit dabei.

Die Donau ist nicht nur der Grenzfluss, der die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm teilt, sondern auf tragische Weise auch so etwas wie eine riesengroße Mülltonne für Diebe, Jugendliche oder ehemalige Schiffsbesitzer. Denn immer wieder ziehen Taucher des Technischen Hilfswerks (THW) los, um den Grund abzusuchen – und finden dabei allerhand Kurioses und Gefährliches. So auch am Samstag.

Einer der „Müllmänner“ ist Robert Mayer vom THW Neu-Ulm. Er ist ausgebildeter Taucher und wagte sich am Samstag bei eisiger Kälte in den zweitlängsten Fluss Europas. Und das nur wenige Stunden nach der aufwendigen Bergung der havarierten MS Donau. Die 13- Stunden-Rettungsaktion steckt Mayer noch in den Knochen. „Auch wenn’s im Tauchanzug recht warm ist – so ganz lässt einen das nicht kalt“, sagt er hustend. Doch von der Arbeit hält das den erfahrenen THWler nicht ab: Denn gerade jetzt gelte es, den niedrigen Wasserstand der Donau zu nutzen, um Gegenstände zu bergen – am Samstag waren das eine alte Brücke, ein Boot und viel Gerümpel. Bereits vor zwei Jahren seien auffällige Verwirbelungen im Wasser festgestellt worden. Daraufhin sei nach Möglichkeiten gesucht worden, wie die Stelle am besten zugänglich gemacht werden kann. Nun endlich hat die Donau selbst ihren Teil dazu beigetragen: „Da das Wasser teilweise nur bis zu den Knöcheln reichte, konnten wir fast bis zur Stelle laufen“, sagt Mayer. Zunächst sei vermutet worden, dass es sich bei den mysteriösen Gegenständen um die Spundwand der alten Schillerbrücke handelt. Doch in der Donau schlummern Überraschungen: „Das war nicht nur die Spundwand, sondern Teile der Brücke selbst“, sagt der 47-Jährige. Die sogenannte Schillerbrücke zwischen Oberen Donauturm (Pfadfinderheim) in Ulm und Aussichtsareal am Jahnufer in Neu-Ulm ist 1927/28 in Verlängerung der Schillerstraße als dritte Donaubrücke gebaut worden. Damals fuhr dort die Straßenbahnlinie 2. Wie die anderen Donaubrücken wurde auch die Schillerbrücke am 24. April 1945 von der Wehrmacht gesprengt, von der US-Armee aber durch eine schwimmende Pontonbrücke ersetzt. Im Dezember 1954 wurde die Schillerbrücke endgültig aufgegeben zugunsten der „Ringbrücke“, der heutigen Adenauerbrücke. Jahrzehnte lagen Reste der Schillerbrücke nun inmitten der Donau. Dicke Kiesschichten und hohes Wasser ließen sie lange unbemerkt dort alt werden, erklärt Mayer, der seit 28 Jahren ehrenamtlich beim THW arbeitet. Mithilfe eines Krans, der einen Bagger in die Donau hob, wurden rund sechs Tonnen Metall abtransportiert. Dieses haben Kieselsteine im Laufe der Zeit messerscharf abgewetzt. „Die genieteten Stahlträger sahen aus wie Brotmesser“, sagt Mayer.

Etwa 20 bis 30 Mal im Jahr finden gezielte Tauchgänge und Übungen in der Donau statt, bei denen der Müll entsorgt wird – damit vor allem Nabader und Bootsfahrer sicher sind. Mayer und die anderen THWler haben bereits viel Kurioses und Gefährliches in der Donau entdeckt: Da wären Handgranaten, Panzerfäuste, manchmal Autos, Verkehrsschilder, kleine Roller, die Jugendliche dort versenkt haben, Einkaufswagen, aber auch Tresore. Einen solchen vermutete man auch jetzt wieder in der Donau, neben der alten Schillerbrücke. Aber Fehlanzeige. „Da hat sich nur ein Teppich um Metall gewickelt“, sagt Mayer. Ganz generell seien Tresore im Fluss aber nicht ungewöhnlich. An vier bis fünf versenkte Geldschränke kann er sich erinnern. Vor etwa drei Jahren seien sogar zwei Tresore, ein Geldspielautomat und gleich daneben noch das Diebeswerkzeug aufgetaucht. Kriminelle nutzen den Fluss, um ihre Spuren zu vertuschen. Das bemerke er daran, dass die Gegenstände meist an Stellen liegen, die leicht zugänglich sind – auf Anhieb fallen ihm da Stellen bei Thalfingen und Offenhausen ein.

Auch wenn der ein oder andere Gegenstand unter dem trüben Wasser verschwindet – die Donau vergisst nichts. Und so taucht so manch für immer verloren geglaubtes Stück wieder auf: Eheringe zum Beispiel. Beim Entenfüttern oder Baden gehen die kleinen Erinnerungsstücke gerne verloren, sagt Mayer. „Aber die finden wir in der Regel immer.“

Bei der Bergungsaktion am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr wurde daher nicht nur eine Brücke auf den echten Schrottplatz abtransportiert, sondern auch fünf Fahrräder und ein Boot. Wie Mayer mitteilt, handelt es sich bei dem versunkenen Schatz um ein Boot aus dem 19. Jahrhundert. „Das Typenschild war noch halb zu lesen.“ Weil nicht auszuschließen war, dass sich dort noch andere Altlasten aus früheren Zeiten befinden, fand die Donau-Aktion erst nach Absprache mit dem Neu-Ulmer Landratsamt und der Kampfmittelbeseitigung statt – denn auch Blindgänger konnten nicht ausgeschlossen werden.

Ein Bagger mitten in der Donau – dieses ungewöhnliche Bild lockte auch so manchen Zuschauer an, der bei Lufttemperaturen um minus fünf Grad mehr fror als der Taucher in isolierender Spezialkleidung in der plus zwei Grad warmen Donau. (mit heck)