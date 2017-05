2017-05-31 20:58:00.0

Ulm Schüler werfen Steine auf Schüler

Ein Streit eskaliert so sehr, dass ein Mädchen einen Rettungswagen rufen muss.

Ein Streit unter Schülern eskalierte in Ulm: Ein elfjähriges Mädchen wurde von einem faustgroßen Stein am Kopf getroffen. Die Kinder waren nach Polizeiangaben kurz nach 16 Uhr auf dem Heimweg im Hofäckerweg in Ulm-Böfingen. Auf dem Weg gerieten die Elfjährige und ihre Freundin mit zwei Mitschülern in Streit.

Die beiden Buben bewerfen das Mädchen mit Steinen

Was verbal begann, endete in physischer Gewalt: Die beiden Buben warfen laut Polizei mit handgroßen Steinen. Einer der Steine traf das Mädchen am Kopf, ein weiterer am Fuß. Mit sichtbaren Verletzungen riefen die Mädchen den Rettungsdienst.

Nun ermittelt die Polizei Ulm wegen Körperverletzung und sucht nach den Mitschülern. Die Polizei warnt: Im ungünstigsten Fall könnten solche Steinwürfe lebensgefährlich sein. Doch das Mädchen hatte Glück. (az)