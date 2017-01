2017-01-17 05:02:00.0

Ulm Schwarz-gelb außen, W-Lan drinnen

Der regionale Bahnverkehr soll attraktiver werden. Was Veränderungen im Netz Stuttgart-Ulm-Bodensee und Donau-Ostalb sonst noch für die Fahrgäste bedeuten. Von Oliver Helmstädter

Vereinzelt stehen die Zeichen einer neuen (Bahn-) Zeit schon auf den Gleisen rund um den Ulmer Hauptbahnhof: Die Züge im neuen Design der baden-württembergischen Landesfarben Gelb und Schwarz. Ein besserer Takt, mehr Sitzplätze, Klimaanlagen und W-Lan in den Abteilen sind die für Fahrgäste spürbaren Annehmlichkeiten, die hinter neuen Verträgen des Landes mit der Bahn stehen, die am Montag in Ulm unterzeichnet wurden.

Auf den Strecken Stuttgart, Ulm, Friedrichshafen, Lindau und im Netz „Donau-Ostalb“ wurde bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 der Zugverkehr nach den neuen Konditionen aufgenommen. Auf den Strecken von Ulm nach Aalen, nach Neustadt (Schwarzwald), nach Basel sowie von Stuttgart über Tübingen nach Aulendorf, Rottenburg und von Neustadt nach Rottweil fahren beispielsweise mehr Züge. Und das mit Neigetechnik, modernisierten Triebwagen, Hubliften für Rollstuhlfahrer und höheren Mitnahmekapazitäten für Fahrräder. Auf der Filstal- und Südbahn fahren die Doppelstockwagen nun auch morgens und abends im Stundentakt. Auch die IRE-Züge zwischen Stuttgart und Ulm fahren jetzt immer stündlich. Bis Juni sollen sämtliche Züge mit W-Lan und den zusätzlichen Fahrradplätzen ausgestattet werden.

ANZEIGE

Die Bahntochter DB Regio hatte sich in einer Ausschreibung durchgesetzt. „Wettbewerb macht die Bahn besser“, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Aber die Bahn müsse sich noch mehr anstrengen. „Was die Bahn in den vergangenen Monaten in Baden-Württemberg abgeliefert hat, ist deutlich unter ihren eigenen Ansprüchen“, sagte Hermann im Rückblick auf massive Unpünktlichkeit und zahlreiche Ausfälle im Regionalverkehr rund um Stuttgart.

Dies dürfe sich rund um Ulm nicht wiederholen: Vom Land gab es eine „klare Ansage“, so Hermann, in Richtung der Bahn. Die in den Verträgen vereinbarten Leistungen müssten eingehalten werden. DB-Regio-Chef David Weltzien gab in Ulm zu, der Verantwortung jüngst nicht immer gerecht worden zu sein. Die Bahn habe das Vertrauen vieler Kunden auf die Probe gestellt, doch die Talsole sei nun durchschritten.

Als „ein Stück Standortsicherheit“ bezeichnete Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch den neu regegelten Bahnregionalverkehr zwischen Stuttgart, Ulm und dem Bodensee. Doch Ulm sei erst am Anfang eines langen Weges, mit dem Ziel einer Verbesserung der Verbindungen mit dem ländlichen Raum. Es sei ein Kernthema für Ulm dafür zu sorgen, dass immer weniger der 50000 Einpendler – also Menschen die in Ulm arbeiten aber nicht in Ulm wohnen – mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren. Als eine „große Idee“ bezeichnete das Stadtoberhaupt die geplante Regio-S-Bahn. Doch die Pläne bräuchten „Futter“ um dem Planungsstatus aus Hochglanzbroschüren zu entwachsen. Seit einem halben Jahr kümmert sich Oliver Dümmler als Geschäftsführer des Vereins „Regio-S-Bahn-Donau-Iller“ um die Umsetzung. Der Geschäftsführer rechnet damit, dass es noch drei bis fünf Jahre dauert, bis die ersten konkreten Baustellen zu sehen sind. Konkret geht es etwa um zweigleisige Ausbauten oder neue Haltestellen um das große Ziel zu erreichen: ein durchgehendes, halbstündiges Angebot auf allen Schienenstrecken der Region.