2017-07-18 04:59:00.0

Ulm Sedelhöfe: Grundstück am Bahnhofsplatz kommt dazu

Investor kauft das Haus am Einstein-Denkmal und will dort ein Hotel errichten. Warum Czisch zufrieden ist. Von Oliver Helmstädter

Es galt lange Zeit als so etwas wie das fehlende Puzzlestück für die Realisierung eines fließenden Übergangs des künftigen „Citybahnhofs“ in die Ulmer Fußgängerzone: das Gebäude Bahnhofplatz 7, direkt gegenüber des längst abgerissenen Mc Donalds. Die Stadt hatte sich lange vergeblich bemüht, das Gebäude zu erwerben. Doch komplizierte Besitzverhältnisse einer Eigentümergemeinschaft standen dem Vorhaben im Weg.

Nun brachte der Investor des direkt anschließenden, im Bau befindlichen Wohn- und Einkaufsquartiers Sedelhöfe den Knoten zum Platzen: Die Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft DC Developments kauft nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Schwesternunternehmen DC Values das Geschäftshaus. Damit wird das Quartier Sedelhöfe um rund 485 Quadratmeter Grundstücksfläche erweitert. Die Hamburger Investoren planen hier ein Hotel anzusiedeln. Das Investitionsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro, die das Gesamtinvestitionsvolumen für das Quartier nun auf 240 Millionen Euro ansteigen lassen. Baubeginn ist derzeit für Herbst 2018 geplant, Fertigstellung 2020.

Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter DC Developments / DC Values, zeigt sich laut Pressemitteilung zufrieden. „Wir können damit den Auftakt zur Fußgängerzone neu definieren und damit den Anspruch an die Stadtentwicklung der Innenstadt durch die vielen Investitionen im Umfeld und die massive Aufwertung städtebaulich und inhaltlich des Bahnhofsumfeldes gerecht werden.“ Seine Firma sei sich der Verantwortung bewusst, das „vielleicht das zentralste Grundstück“ der Stadt zu bebauen.

Die Stadt wird den Prozess rund um die Gestaltungsplanung freilich begleiten. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ist erfreut, dass der Auftakt zur Fußgängerzone nun „wie aus einem Guss“ geplant werden könne. Bis zum Baubeginn werden DC Developments und DC Values das Bestandsgebäude mit den bestehenden Mietern und Nutzern weiterbetreiben. Allerdings zeigten sich einige Mieter irritiert durch die Kündigung, die ihnen ins Haus flatterte. Aus Sicht der Ärzte, die offenbar gerade in ihre Praxis investiert hatten sei das „sicherlich ärgerlich“, so Czisch. Doch der Erbaurechtsvertrag sei nun mal ausgelaufen, sodass alles mit rechten Dingen zugehe. Ein weiteres Hotel in der Ulmer Innenstadt hält Czisch für verträglich. Trotz einiger Neueröffnungen gebe es mehrmals im Jahr bei Großveranstaltungen keine freien Zimmer mehr und die Auslastung sei generell gut. Einen weiteren Schub werde auch die Eröffnung der Neubaustrecke gen Stuttgart auslösen, wenn die Landeshauptstadt in 28 Minuten per Zug erreichbar sein werde. Für „sehr ehrgeizig“ hält Czisch den geplanten Baubeginn bereits in einem Jahr.

An den Sedelhöfen wird bereits kräftig gebaut: Auf dem Grundstück zwischen Hauptbahnhof und Fußgängerzone entstehen 112 Wohnungen, ein 1000 Quadratmeter großer Dachgarten und 18 000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche um eine neue „Piazza“ entstehen, die bereits einen Namen hat: Einsteinplatz.