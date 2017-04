2017-04-05 09:00:00.0

Nersingen/München Sein Herz schlägt fürs Handwerk

Der Nersinger Hans Jürgen Epple engagiert sich seit Jahren. Jetzt wurde er von Ministerin Ilse Aigner mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Was ihn am meisten gefreut hat. Von Ariane Attrodt

Die Nachricht erreichte Hans Jürgen Epple im Januar – und vollkommen überraschend. Es war eine Einladung nach München: Dort sollte der 68-jährige Nersinger mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet werden. Am Montag wurde es ihm feierlich von Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner verliehen.

„Ich habe immer für das Handwerk gelebt“, sagt Epple im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Bauingenieur und Maurermeister hat 1973 den elterlichen Handwerksbetrieb übernommen – und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor zwei Jahren stetig weiterentwickelt. Daneben setzt er sich seit vielen Jahren für das Handwerk ein: Seit drei Jahrzehnten engagiert sich Epple bei der Innungskrankenkasse, war unter anderem im Mitglied im Landesbeirat. Auch in der Bauinnung war der 68-Jährige aktiv – von 1992 bis 2004 als stellvertretender Obermeister, danach als Obermeister. Von 1994 bis 2012 war er außerdem Kreishandwerksmeister.

Ministerin Aigner würdigte in ihrer Laudatio vor allem, dass Epple die Fusionierung der beiden Kreishandwerkerschaften Günzburg und Neu-Ulm mit voranbracht hatte. Epple war zudem maßgeblich daran beteiligt, dass in der ehemalischen Landwirtschaftsschule Weißenhorn ein Wirtschafts- und Bildungszentrum (Wibiz) entstanden ist. Dieser Erfolg freut Epple auch heute noch: „Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Seit zwei Jahren ist das Wibiz richtig belebt. Jetzt kann man zum Beispiel die Meisterprüfung auch in Weißenhorn ablegen. “

Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz habe ihn sehr gefreut. „Es war auch eine riesige Wertschätzung für das Handwerk“, sagt Epple. Ihm selbst sei die Bedeutung aber erst währung der Ehrungsfeier bewusst geworden. Besonders gefreut hat den 68-Jährigen, dass Landrat Thorsten Freudenberger und Nersingens Bürgermeister Erich Winkler in München dabei waren und zu den ersten Gratulanten zählten. Bei der Kreishandwerkerschaft in Weißenhorn hat er am Tag nach der Verleihung mit einem Sekt zum Anstoßen vorbeigeschaut. „Es konnten nicht alle dabei sein und es sollte sich ja keiner benachteiligt fühlen“, erklärt Epple.

Auch gemeindepolitisch war der Nersinger lange Zeit aktiv: Von 1978 bis 1984 war er stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, noch bis 1990 Mitglied im Gemeinderat. Dieses Jahr feiert er seine 40-jährige Mitgliedschaft in der CSU. Obwohl Epple vielseitig eingespannt war, habe er die ganze Arbeit nie als Stress empfunden. „Ich hatte zweifelsohne viel zu tun, aber habe immer versucht, das auszubalancieren.“ Aber natürlich, räumt er ein, habe er Abstriche machen müssen, manchmal beispielsweise nicht so viel Zeit für seine Kinder gehabt. Als Ruheständler engagiert sich Epple weiterhin ehrenamtlich, ist Ehrenkreishandwerksmeister und Ehrenobermeister der Bauinnung Neu-Ulm. „Jetzt habe ich ja Zeit“, sagt Epple. Das sei das Schönste am Ruhestand – wenig Termindruck zu haben. Die freie Zeit verbringt er gerne mit seinen Enkeln. „Damit sie mehr von ihrem Opa haben als meine Kinder von ihrem Papa“, sagt Epple. Er fügt erfreut hinzu: „Nächste Woche kommen auch wieder zwei meiner Enkel zu Besuch.“

Ansonsten treibt Epple viel Sport: Jeden Morgen ist er mit seinen Nordic-Walking-Stöcken unterwegs. Auch am Tag nach der Verleihung. „Dabei konnte ich mich gut abreagieren“, sagt er – denn die Verleihung in München sei schon ziemlich aufregend gewesen.