2017-01-29 05:00:00.0

Pfaffenhofen Selbstgekochtes aus dem Kindergarten St. Martin

Die katholische Einrichtung möchte künftig auf Mittagessen vom Caterer verzichten. Dieser ungewöhnliche Weg wurde im Marktrat intensiv diskutiert. Von Willi Baur

Selbst gekocht statt vom Caterer angeliefert: Der Kindergarten St. Martin in Pfaffenhofen will künftig das Mittagessen für die dort betreuten 55 Kinder in der eigenen Küche und mit eigenem Personal zubereiten. Die deutlich kleinere Kindertagesstätte St. Monika mit derzeit 16 Kindern möchte der Kindergarten dann gleich mitversorgen. Die Marktgemeinde unterstützt das Vorhaben der beiden kirchlichen Einrichtungen und übernimmt mit einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 20000 Euro in etwa die Hälfte der notwendigen Investitionskosten. Das hat der Marktgemeinderat am Donnerstag nach einer intensiven Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen.

Das Gremium entsprach damit im Prinzip einem Antrag der Katholischen Kirchenstiftung, den die Verantwortlichen sehr detailliert mit Zahlen und Argumenten unterfüttert hatten. „Natürlich ist das Anliegen vielschichtig“, räumte Pfarrer Reinfried Rimmel eingangs ein. „Nicht ohne Grund haben wir uns intern mehr als zwei Jahre lang intensiv damit beschäftigt.“ Auch über die damit verbundenen Herausforderungen habe man sich Gedanken gemacht, betonten die Kindergarten-Leiterinnen Tanja Berchtold und Sara Reutter in ihren engagierten Reden. Dazu gehörten etwa Personalfragen, vor allem aber Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten.

Aus Sicht der Verwaltung ist das ein „hochsensibler Bereich“, nicht von ungefähr würde in anderen Kommunen im Landkreis „von einem Kochen vor Ort derzeit noch überwiegend Abstand genommen“, wie es in der Ratsvorlage heißt. Darin steht übrigens auch der Hinweis, dass ein anderer örtlicher Kindergarten qualitativ sehr hochwertiges und kindgerechtes Essen anbiete, bezogen von einem Caterer.

Eben davon aber wollen die in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindergärten in Pfaffenhofen weg, unter anderem der langen Warmhaltezeiten wegen. „Das verändert Nähr- und Geschmackswerte“, sagte Pfarrer Reutter. Vorrangig indes sei die Möglichkeit, mit saisonal angebotenen Produkten aus der Region frisch und hochwertig zu kochen, dabei die Lebensmittel bewusst auszuwählen und zudem die Speisereste auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Kindergartenleiterinnen betonten: „Eine gesunde und ausgewogene Kost ist auch ein Faktor der Gesundheitsvorsorge.“ Überdies möchten Berchtold und Reutter den Kindern „Lernerfahrungen mit allen Sinnen“ vermitteln. Und dies zu vertretbaren Preisen, nämlich zwischen 3,24 und 3,43 Euro pro Essen, abhängig von den noch nicht exakt bekannten Personalkosten. Jedenfalls soll es nicht wesentlich mehr kosten als beim bisherigen Caterer.

Marktrat Karlheinz Thoma (SPD) hielt dagegen: ,„Im Kindergarten in Berg sind die Eltern zufrieden mit dem Essen. Heißt das im Umkehrschluss, dass sie keine Ahnung von gesundem Essen haben?“ Diese Argumentation sei „nicht nachvollziehbar“, es gebe sehr wohl auch gute Caterer, fügte Thoma hinzu. Im Prinzip aber habe er Verständnis für die Initiative, nur sollten davon alle örtlichen Kindergärten profitieren. Er plädierte deshalb für eine „große Lösung für alle“.

Womöglich sollte dabei auch die Schule einbezogen werden, sagte deren Leiter und Marktrat Rolf Gassner (SPD). Er wolle indes mit langfristigen Überlegungen das aktuelle Vorhaben nicht blockieren: „Dieser Probelauf wäre sinnvoll, auch um wertvolle Erfahrungen zu sammeln“. Seine Anregung: Der Markt sollte die Hälfte der Kosten übernehmen.

Bürgermeister Josef Walz nahm den Einwand von Thoma auf: „Fraglos ist die heutige Entscheidung ein Präzedenzfall“, sagte er und machte klar: „Bei unseren eigenen Kindergärten müssten wir dann die vollen Kosten übernehmen.“ Eine Gesamtlösung wäre Walz zufolge auch im Zusammenhang mit einem ohnehin anstehenden Neubau für St. Monika denkbar. Dazu fehle allerdings noch das Grundstück.

Auf Vorschlag von Marktrat Konrad Jahn (CSU), der bei insgesamt fast drei Dutzend Fragen und Meinungsäußerungen Wortführer der zahlreichen Befürworter war, verständigte sich das Gremium schließlich auf den freiwilligen kommunalen Zuschuss von 20000 Euro. Dagegen stimmten neben Karlheinz Thoma auch Karolin Leutenmaier (WG Biberberg-Balmertshofen) und Dominik Wansing (Grüne).