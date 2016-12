2016-12-26 09:23:00.0

Senden Senden schützt sich doppelt vor Hochwasser

Plan In der Stadt wird ein neues Rückhaltebecken gebaut und eines erweitert. Was nun ansteht Von Angela Häusler

Die Stadt Senden verbessert den Hochwasserschutz mit dem Bau eines neuen Hochwasserrückhaltebeckens am Höllgraben und einem größeren Becken im Stadtpark. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss stimmte den Planungen zu.

Starkregenereignisse haben auch in der Illerstadt in den letzten Jahren vermehrt zu Überflutungen von Kellern, Straßen und Gelände geführt. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass diese Ereignisse sich in Zukunft häufen werden. Vor allem im Sommer bestehe die Gefahr, dass bei Gewittern hohe Wassermengen anfallen, die die Kanalisation so schnell nicht aufnehmen kann, so die Prognose. Wiederholt wurden seit 2008 Grundstücke entlang des Höllgrabens überschwemmt.

Dort soll nun östlich des bestehenden Rückhaltebeckens auf 1,6 Hektar Fläche ein weiteres Becken mit einem Fassungsvermögen von 20000 Kubikmetern gebaut werden. Es werde sich durch eine sanft ansteigende Böschung gut in die umliegende Landschaft einfügen, so der zuständige Planer in der Sitzung. Die Baukosten schätzte er auf insgesamt 890000 Euro. Das bereits bestehende Becken an der Langen Straße soll weiter genutzt werden.

3500 Kubikmeter zusätzliches Fassungsvermögen bekommt das Rückhaltebecken im Stadtpark. Die Kosten liegen nach den ersten Berechnungen bei rund 337000 Euro. Das Becken wird nach Norden hin erweitert. Südlich der Parkbühne ist dazu eine 35 Meter lange Staumauer geplant.

Das Becken liegt im sanierten Bereich des Stadtparks

Ein Teil des Fußwegs am Landraben muss wegen des Beckens um einen halben Meter angehoben werden. Es bestehe keine Gefahr, dass bei der Erweiterung womöglich belasteter Aushub anfällt, erklärte Rainer Löhle von der Stadtverwaltung auf Nachfrage von Georg Schneider (SPD). Die Baustelle liege komplett im schadstoffsanierten Bereich des Parks. Dieser Aspekt sei mit dem Wasserwirtschaftsamt bereits geklärt.

Für die beiden rund 1,2 Millionen Euro teuren Baumaßnahmen stehen Fördermittel in Aussicht. Der Bau am Höllgraben kann mit maximal 45-prozentigem Zuschuss gefördert werden, das Becken im Stadtpark mit bis zu 65 Prozent. Denn für Letzteres könnten sowohl Mittel aus dem Hochwasserschutzprogramm 2020 des Freistaats Bayern fließen als auch Gelder für die Gewässererhaltung.

Nun gehen die Planungen weiter. Die Stadtverwaltung will die wasserrechtliche Erlaubnis einholen sowie Zuschüsse beantragen. Baubeginn könne, so der Planer, im Lauf des kommenden Jahres sein.